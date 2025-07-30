Im ersten Halbjahr 2025 lief es für RHI Magnesita deutlich schlechter als erwartet: Sowohl Umsatz als auch Gewinn gingen spürbar zurück. Der Konzern setzte nur noch 1,68 Milliarden Euro um – rund 3 Prozent weniger als im Vorjahr. Auch das operative Ergebnis (bereinigtes EBITA) brach von 190 auf 141 Millionen Euro ein. Damit sank die Gewinnmarge auf 8,4 Prozent.

Hauptgründe dafür waren ein ungünstiger Produktmix im Industriegeschäft, die schwache Nachfrage im Glasbereich sowie verschobene Investitionen von Kunden aus der Nichteisenmetallindustrie. Zusätzlich belastet die Übernahme des US-Unternehmens Resco die Bilanz: Die Nettoverschuldung stieg auf 1,58 Milliarden Euro, der Verschuldungsgrad auf das 3,1-Fache. Bis Ende des Jahres will RHI Magnesita diesen Wert wieder auf etwa das 2,8-Fache drücken.

