FACTORY AUTOMATION: Herr Fuchs, Sie leiten das Competence Center Robotik bei Kärcher. Wann landet ein Thema wie autonome Reinigung überhaupt auf dem Tisch von Entscheider:innen?

Frank W. Fuchs: Meist dann, wenn der Fachkräftemangel akut wird und nicht mehr durch Umorganisation zu lösen ist. Rund 91 Prozent der Unternehmen in der Gebäudereinigung melden aktuell Personalengpässe.



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Reinigungsautomation ist damit kein Innovationsprojekt, sondern eine strategische Notwendigkeit, um die Servicequalität aufrechtzuerhalten.

Wie autonom sind Unternehmen heute wirklich – ist das noch Zukunftsmusik oder schon Betriebsrealität?

Fuchs: Betriebsrealität, mit klaren Zahlen dahinter. 2025 wurden weltweit 575.000 neue Industrieroboter installiert – mehr als doppelt so viele wie vor zehn Jahren. Der operative Bestand stieg 2024 auf den neuen Höchstwert von 4,66 Millionen Einheiten.



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In der professionellen Servicerobotik macht Reinigung mittlerweile 13 Prozent des Marktes aus, direkt hinter Transport/Logistik und Gastgewerbe/Hotellerie. Das ist kein Nischenthema mehr, sondern ein etablierter Investitionsbereich mit belastbarer Marktentwicklung.



Sprechen wir über Zahlen. Wie rechnet sich autonome Reinigung konkret?

Fuchs: Ein System wie die Kärcher KIRA B 200 reinigt vollautonom bis zu 50.000 m² pro Woche, inklusive Andocken, Entleeren, Spülen, Aufladen an der Dockingstation – ohne menschliches Eingreifen. Angelernt wird durch Teach & Repeat mit Live-Mapping, danach kann die Reinigung manuell oder auch kalendergesteuert gestartet werden.

Die Amortisation hängt natürlich von der Flächengröße und den lokalen Personalkosten ab und lässt sich nicht pauschal beziffern. Bei großflächigen Objekten wie Logistikhallen oder Einkaufszentren rechnen sich Anschaffungen oft innerhalb weniger Jahre, gerade in Kombination mit Robot-as-a-Service-Modellen (RaaS), die hohe initiale Investitionskosten (CAPEX) in planbare monatliche Betriebskosten (OPEX) umwandeln – inklusive Wartung und Software. Zudem senkt die sensorgesteuerte Dosierung den Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch spürbar im Vergleich zur manuellen Reinigung.

Sicherheit ist bei autonomen Maschinen im laufenden Betrieb ein heikler Punkt. Worauf sollten Technik- und Investitionsverantwortliche bei der Auswahl achten?

Fuchs: Auf die Zertifizierungsbasis. Kärcher Geräte erfüllen die Normen IEC 63327 und EN 60335-2-72, dazu kommen DSGVO-konforme Datenverarbeitung und regelmäßige Penetrationstests für IT- und IoT-Sicherheit. Die Zertifizierung erfolgt durch unabhängige Unternehmen und bedeutet somit eine Kontrolle durch eine weitere Instanz. Das ist kein Selbstläufer: Viele günstigere, vor allem asiatische Wettbewerbsprodukte sind oft nur nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG zertifiziert, nicht nach der Sicherheitsnorm EN ISO 13482. Dieser Unterschied ist entscheidend, ob ein System im Publikumsverkehr überhaupt zulässig ist – eine Frage, die man vor der Investitionsentscheidung klären sollte, nicht danach.