CRRC Siemens Alstom : CRRC gegen Siemens und Alstom: Wie China Europas Bahnindustrie herausfordert
Inhalt
- Kritische Infrastruktur: Warum Chinas Züge Europa nervös machen
- Siemens, Alstom und Stadler: Europas Bahnindustrie ist stark, aber zersplittert
- CRRC gegen Europa: Der Kostenvorteil der Chinesen
- Airbus der Schiene: Warum Siemens und Alstom scheiterten
- Zukunft der Bahnindustrie: Wettbewerb oder Systemfrage?
Für die Westbahn ist der chinesische Panda-Zug vor allem eine günstige Alternative in einem europäischen Markt, der als teuer, langsam und wenig wettbewerbsintensiv gilt.
Doch der Zug stammt von CRRC, dem größten Bahnhersteller der Welt und einem chinesischen Staatskonzern. Für Kritiker geht es deshalb um mehr als einen gewöhnlichen Zugkauf. Sie sehen den Einstieg Chinas in einen strategischen Kernmarkt Europas – mit möglichen Abhängigkeiten bei Software, Wartung, Ersatzteilen, Updates und Betriebsdaten.
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Kritische Infrastruktur: Warum Chinas Züge Europa nervös machen
Die Sorge ist nicht nur wirtschaftlich, sondern sicherheitspolitisch. Moderne Züge kommunizieren ständig mit ihrer Umgebung. Damit geht es nicht allein um Fahrzeuge, sondern um digitale Steuerungssysteme, Datenflüsse und die Frage, wer langfristig Zugriff auf Technik, Wartung und Updates hat.
Europa kennt solche Debatten bereits aus anderen Branchen: Solarzellen, Batterien, Telekommunikation oder zuletzt Autos. Nun erreicht dieselbe Grundfrage die Schiene. Wie offen darf ein Markt für kritische Infrastruktur sein, wenn der Anbieter Teil staatlicher Industriepolitik ist?
Siemens, Alstom und Stadler: Europas Bahnindustrie ist stark, aber zersplittert
Europas Bahnhersteller müssen sich technologisch nicht verstecken. Alstom ist stark bei Hochgeschwindigkeitszügen und Signaltechnik, Siemens Mobility zählt zu den profitabelsten Anbietern der Branche, und Stadler Rail wächst vor allem bei Regional-, Nacht- und Spezialzügen.
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Gleichzeitig bleibt der europäische Markt zersplittert. Unterschiedliche Standards, nationale Zulassungen, eigene Netze und politische Interessen erschweren Skaleneffekte. Bahnaufträge sind in Europa oft auch Standortpolitik: Es geht nicht nur um Fahrzeuge, sondern auch um Jobs, Wartung und Wertschöpfung im eigenen Land.
CRRC gegen Europa: Der Kostenvorteil der Chinesen
Im Vergleich zu Europas Herstellern tritt CRRC mit ganz anderen Größenordnungen an. Der Konzern erzielt rund 40 Milliarden Euro Jahresumsatz und hält inklusive seines riesigen Heimatmarkts mehr als 30 Prozent des weltweiten Bahnmarkts. Dieser Heimatmarkt verschafft CRRC enorme Skaleneffekte.
Genau das zeigt der Fall Westbahn. Vier Panda-Garnituren kosteten rund 70 Millionen Euro. Im selben Jahr bestellte die Westbahn 15 Stadler-KISS-Züge für knapp 300 Millionen Euro. Die Ersparnis lag bei rund 2,5 Millionen Euro pro Zug. Auch bei den Lieferzeiten war CRRC attraktiv: Die Panda-Züge wurden 2019 bestellt und fuhren ab 2022 im Testbetrieb. Europäische Hersteller brauchen oft länger.
Airbus der Schiene: Warum Siemens und Alstom scheiterten
Europa hatte schon einmal versucht, auf die Größe chinesischer Wettbewerber zu reagieren. Siemens und Alstom planten 2019 eine Fusion zum europäischen Bahn-Champion. Das Projekt wurde schnell als „Airbus der Schiene“ bezeichnet – in Anlehnung an die Luftfahrtindustrie, in der Europa durch Zusammenarbeit einen globalen Champion geschaffen hatte.
Doch die EU-Kommission stoppte die Fusion. Die Begründung: zu viel Marktmacht, zu wenig Wettbewerb. Damals hieß es sinngemäß, man sehe die Chinesen nicht kommen. Heute sind sie da – zunächst nur mit wenigen Zügen, aber symbolisch an einem Punkt, der für Europas Industriepolitik unbequem ist.
Zukunft der Bahnindustrie: Wettbewerb oder Systemfrage?
Der Panda-Zug der Westbahn ist deshalb mehr als ein einzelner Beschaffungsvorgang. Auf der einen Seite stehen europäische Hersteller, die Gewinne erwirtschaften und Wettbewerbsregeln einhalten müssen. Auf der anderen Seite steht ein chinesischer Staatskonzern mit politischem Rückenwind, günstigen Finanzierungsbedingungen und strategischer Geduld.
Für Europa stellt sich damit eine grundsätzliche Frage: Konkurrieren Siemens, Alstom, Stadler und andere überhaupt noch unter vergleichbaren Bedingungen mit CRRC? Oder trifft Europas Bahnindustrie auf einen Akteur, der nach anderen Regeln spielt? Die Unruhe entsteht nicht nur daraus, dass China auf Europas Schienen angekommen ist. Sondern daraus, dass Europa erst jetzt merkt, wie offen dieser Markt wirklich ist.