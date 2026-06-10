Für die Westbahn ist der chinesische Panda-Zug vor allem eine günstige Alternative in einem europäischen Markt, der als teuer, langsam und wenig wettbewerbsintensiv gilt.

Doch der Zug stammt von CRRC, dem größten Bahnhersteller der Welt und einem chinesischen Staatskonzern. Für Kritiker geht es deshalb um mehr als einen gewöhnlichen Zugkauf. Sie sehen den Einstieg Chinas in einen strategischen Kernmarkt Europas – mit möglichen Abhängigkeiten bei Software, Wartung, Ersatzteilen, Updates und Betriebsdaten.



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