Am Wiener Westbahnhof rollt ein Doppelstockzug ein. Sechs Wagen, 536 Sitzplätze, 200 Kilometer pro Stunde Spitzengeschwindigkeit. Für die Fahrgäste sieht er aus wie ein weiterer moderner Fernverkehrszug. Doch dieser Zug ist politischer als die meisten Züge, die hier täglich halten. Er heißt „Panda“, gehört zur Flotte der privaten Westbahn — und wurde vom chinesischen Hersteller CRRC Zhuzhou gebaut.

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