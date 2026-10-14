Es ist Woche drei im neuen Job, und Christian Strahberger hat alle Hände voll zu tun: Gespräche mit Mitarbeitern, Termine mit der Konzernführung, operative Themen, Lieferketten. Dazu Mitte September ein Kundenevent in Eggelsberg: 250 Vertreter mittelständischer Unternehmen aus Europa sind gekommen, B&R zeigt Produktinnovationen mit Blick auf 2027. Für den neuen CEO ist das ein Realitätscheck. Was interessiert die Maschinenbauer? Wo drückt es? Was erwarten sie von einem Automatisierungspartner?

Strahberger sitzt in einem Büro, das für den Arbeitsplatz eines Konzernmanagers bemerkenswert unprätentiös wirkt.

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Funktional, aufgeräumt, wenig Inszenierung. Es passt zu einem Mann, der von sich sagt, er wolle nicht seinen „Stempel“ auf das Unternehmen drücken und erst recht keinen „Plan Strahberger“ ausrufen. Führung versteht der promovierte Physiker eher als Teil eines Systems, eines Teams. Im Idealfall, sagt er, müsse der Geschäftsführer am Ende gar nicht besonders sichtbar sein: Entscheidend sei, dass das Unternehmen funktioniere.



Einverleibt: Wie B&R den Industrieelektronikkonzern ABB zur Nummer Eins der Automatisierungstechnik machen soll

Dass B&R, 1979 von Erwin Bernecker und Josef Rainer in Eggelsberg gegründet, wieder einen dauerhaft verantwortlichen CEO hat, ist an diesem Standort mehr als eine Formalie. Der Unfalltod seines Vorgängers Florian Schneeberger am 20. April hat das Unternehmen erschüttert. Schneeberger war nicht bloß für wenige Monate CEO gewesen, sondern zuvor CTO, ein Manager mit langjähriger Verbindung zur Belegschaft. „Sein Unfalltod hat definitiv Spuren hinterlassen“, sagt Strahberger. Viele Mitarbeiter habe sein Tod schwer getroffen. Zunächst habe sich eine „Art Schockstarre“ breitgemacht, verbunden mit der Frage: Wie geht es weiter, welche Richtung nimmt das Unternehmen?



Interimsweise übernahm so lange Peter Terwiesch, Präsident der Automatisierungssparte von ABB. Strahberger selbst schied Ende August bei Danfoss aus und trat am 1. September in Eggelsberg an. Für ihn ist die Rückkehr in die Region auch biografisch eine Heimkehr. Aufgewachsen ist er in Simbach am Inn im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn, nur rund eine halbe Autostunde entfernt, seine beruflichen Stationen führten ihn danach unter anderem nach München, Baden-Württemberg und Dänemark. Nun übernimmt er die Spitze in einem Unternehmen, dessen Geschichte der vergangenen neun Jahre kaum ohne seinen Eigentümer ABB erzählt werden kann. Was macht Strahberger aus B&R, und wie viel B&R ist unter ABB eigentlich noch übrig?

Als der Schweizer Technologiekonzern ABB 2017 den oberösterreichischen Automatisierungsspezialisten B&R übernahm, war die industrielle Logik bestechend. Hier ABB, global, finanzstark und mit Zugang zu praktisch allen wichtigen Industriemärkten. Dort B&R, hochspezialisiert, schnell, technisch tief im Maschinenbau verankert und jahrzehntelang eigentümergeführt. B&R stand für kurze Wege, technische Beratung und eine Kultur, in der Probleme eher am Gang als in einem Steering Committee gelöst wurden. Ein ehemaliger Mitarbeiter beschreibt die Zeit vor der Übernahme so: „Vor der Übernahme waren wir ein fleißiger Ameisenhaufen. Man hat kurz geredet und dann Gas gegeben.“ Genau dieses Selbstverständnis macht die Integration bis heute so sensibel. Ein Mitbewerber verdichtet den kulturellen Gegensatz drastischer: „Hier der Schweizer Bleistiftspitzer, dort der hemdsärmelige Maschinenbauer.“ Ehemalige Mitarbeiter berichten von zunehmender Hierarchie, mehr interner Politik und langsameren Entscheidungen. Manche Umstellungen seien mühevoll gewesen, regionale Bedürfnisse zu wenig berücksichtigt worden. Produktbereiche wurden stärker getrennt und jeweils ergebnisverantwortlich gemacht.



Strahberger kennt diese Erzählung. Er hält sie allerdings für zu einfach - und vor allem für alt. Der Konzern verlange selbstverständlich Compliance, saubere Geschäftsprozesse und Transparenz. Abseits davon hätten die Divisionen jedoch erhebliche Freiheiten. Infrastruktur, IT-Plattformen, Einkauf, gemeinsame Standorte oder Funktionen könnten genutzt werden, müssten es aber nicht. „Ich habe bisher ABB nicht als bremsend wahrgenommen“, sagt Strahberger.

Kritischer sieht er die Profitabilität. ABB hat sich in den vergangenen Jahren konsequent auf profitables Wachstum ausgerichtet. Elektrifizierung ist dabei das Schwergewicht. Rund die Hälfte des Konzernumsatzes entfällt auf diesen Bereich, der zugleich Margen deutlich oberhalb der Maschinenautomatisierung erwirtschaftet. Maschinenautomatisierung ist anders strukturiert: zyklischer, stärker von Europa abhängig, eng gekoppelt an die Investitionsbereitschaft mittelständischer Maschinenbauer. Ein Analyst formulierte die Lage so: „Mit einer Segmentmarge von zuletzt rund 15,4 Prozent ist die Automation das Sorgenkind.“

Und weiter: Wenn ein Segment dauerhaft unterdurchschnittlich performe, bleibe es unter Beobachtung. Das nährt selbst Gerüchte über einen Verkauf von B&R, die entsprechend seit Jahren kursieren. Ein Mitbewerber hält sie nicht grundsätzlich für abwegig, verweist aber auf den erheblichen Wert von B&R und die Schwierigkeit, in einem schwachen Markt einen entsprechenden Käufer zu finden.



Die Machine Automation Division liegt rund 4,8 Prozentpunkte unter der ABB-Konzernmarge im Q2 2026. ABB hat einen Margenkorridor für Automation festgelegt - 14 bis 18 Prozent. Strahberger widerspricht dem Margenproblem nicht. „Wenn Sie die Investor Days anschauen, ist es schon so, dass wir die Marge aktuell nicht nach oben, sondern nach unten ziehen“, sagt er. Das Ziel sei deshalb eindeutig: B&R müsse profitabler werden - und zugleich wachsen.



Strahberger hat Restrukturierungserfahrung. Was er allerdings zurückweist, ist die Interpretation seiner Bestellung als Einsatz eines Sanierers. Bei Voith übernahm er eine stark defizitäre Marine-Einheit. Die Ausgangslage damals beschreibt er wie folgt: leere Auftragsbücher, technische Probleme, eine EBIT-Marge im zweistellig negativen Bereich. Innerhalb von drei Jahren wurde daraus eine deutlich positive, einstellige EBIT-Marge nahe dem oberen Ende dieses Bereichs. Der Turnaround erforderte harte Einschnitte. Doch genau das, sagt Strahberger, sei nicht sein Auftrag in Eggelsberg. „Ich wurde nicht als Restrukturierer geholt.“ Selektive Anpassungen werde es dennoch geben. Kostenstrukturen müssten permanent hinterfragt werden. Gute Unternehmen täten das laufend, sagt er, schlechte ließen Probleme liegen, bis irgendwann alles auf einmal komme und entsprechend schmerzhaft werde.



Der Zeitpunkt seines Amtsantritts ist dabei womöglich ein günstiger. Nach einer langen Schwächephase meldet Strahberger Rückenwind bei Auftragseingang und Umsatz. B&R produziert in Eggelsberg in drei Schichten. Teilweise müsse das Unternehmen Lieferzeiten wieder verlängern, weil Aufträge schneller hereinkämen, als sie abgearbeitet werden könnten. „Aktuell haben wir Wachstumsschmerzen“, sagt Strahberger. Das ist eine fundamental andere Tonlage als noch jüngst. 2024 war der Umsatz von 873,2 auf 653,1 Millionen Euro eingebrochen, das Betriebsergebnis lag mit 26,4 Millionen Euro im Minus. B&R baute in eineinhalb Jahren rund 280 Stellen ab. Auch das Werk Gilgenberg wurde aufgelassen, Mitarbeiter wechselten an den nur wenige Kilometer entfernten Standort Eggelsberg. Das Unternehmen hatte die Maßnahmen Anfang des Jahres knapp so beschrieben: „Im Rahmen der Neuausrichtung optimieren wir unsere Vertriebsprozesse und operativen Abläufe." Strahberger bemüht sich nun, zwischen diesen Einschnitten und seiner eigenen Agenda zu unterscheiden. An seinem ersten Arbeitstag habe er gemeinsam mit zahlreichen Neustartern – darunter auch zahlreiche Lehrlinge - im Foyer gestanden. B&R verfüge über hohe Kompetenz. Allerdings künftig nicht ausschließlich in Eggelsberg.

Eine Jobgarantie gibt er nicht. „Es gibt nirgendwo die hundertprozentige Sicherheit für alles.“ Kompetenz am Standort wolle man aber unbedingt halten, gerade weil sie B&R vom Wettbewerb differenziere. Einzelne Abteilungen könnten kleiner werden, eine große neue Abbauwelle sehe er derzeit nicht. Der Standort Eggelsberg sei das Herzstück und werde es bleiben. Nur soll dieser Standort künftig nicht mehr alles allein erledigen.



Fast die gesamte Wertschöpfung ist heute in Eggelsberg konzentriert. Genau dieses Modell hält Strahberger auf Dauer nicht mehr für ausreichend. „Ich habe alles an einem Ort und bediene damit die Welt": Das gehöre weitgehend der Vergangenheit an, sagt er. Kunden produzierten längst globaler. Entscheidungen wanderten nach China, Nordamerika und Südostasien. Der Automatisierungslieferant müsse ihnen folgen. Es soll kein simples Verlagern von Österreich nach Asien werden. Strahberger spricht von einem Netzwerk. Entwicklungskapazitäten in China sollen etwa lokale Kundenanforderungen aufnehmen und in Lastenhefte oder Produktanforderungen übersetzen. Teile könnten dort auch entwickelt oder gefertigt werden. Zusätzlich sollen Reparaturzentren regionalisiert werden. "Ein Gerät aus China nach Eggelsberg zu fliegen, hier zu reparieren und anschließend wieder zurückzuschicken", sei weder aus Kosten-, CO₂- noch aus Supply-Chain-Sicht sinnvoll, sagt er. Vor allem China soll mehr lokale Wertschöpfung bekommen. Nordamerika und Südostasien nennt Strahberger ebenfalls als wichtige Wachstumsräume. ABB sieht er dabei als Hebel. Der Konzern verfügt in diesen Märkten über Infrastruktur, Marke, Einkaufsvolumen und Funktionen, an die sich B&R andocken kann.



Das alte B&R soll deshalb nicht verschwinden. Sichtbar ist die Doppelidentität schon heute: Auf Strahbergers Tür steht ABB, seine Visitenkarten gibt es gewissermaßen in zwei Welten - einmal B&R, einmal ABB. Auch Mitarbeiter fühlten sich teils stärker B&R, teils stärker ABB zugehörig. Er wolle niemanden „verbiegen“. Zu einer Organisation gehörten Wurzeln, auf die man stolz sein dürfe.



Wie wichtig diese Balance zwischen Konzernstärke und operativer Geschwindigkeit ist, zeigte kaum etwas so brutal wie die Pandemie. Ausgerechnet in der Lieferkettenkrise geriet B&R zeitweise ins Hintertreffen. Während Wettbewerber Bestände aufbauten, wurden Lager bei B&R reduziert. Als die Nachfrage zurückkehrte, fehlten Komponenten, Lieferzeiten explodierten, Kunden qualifizierten alternative Lieferanten. Ein Mitarbeiter fasst die damalige Situation so zusammen: „In der Lieferkettenkrise waren wir komplett asynchron zum Markt“. Kunden im Maschinenbau bauten Steuerungen um und änderten Designs. „Wenn ein Kunde einmal umgebaut hat, kommt er nicht so schnell zurück“, sagt ein Mitbewerber. Er behauptet, B&R sei bei Neukunden in Österreich zeitweise „nicht mehr existent“ gewesen.



Heute hat die Herausforderung in der Lieferkette eine neue Dimension. Rechenzentren und andere Großabnehmer saugen enorme Mengen elektronischer Komponenten aus dem Markt. Für Halbleiterhersteller sind industrielle Kunden mit vielen Varianten und vergleichsweise kleinen Stückzahlen weniger attraktiv als die großen Volumenabnehmer. Strahberger verbringt deshalb nach eigener Schätzung 40 bis 50 Prozent seiner Zeit mit Supply-Chain-Fragen. B&R will stärker auf Dual Sourcing setzen, Fertigung regional breiter aufstellen und Abhängigkeiten reduzieren. Verlässlichkeit steht für Strahberger deshalb ganz oben. Ein Automatisierungspartner müsse für den Maschinenbau verlässlich, wettbewerbsfähig und innovativ sein. Ohne Verlässlichkeit, sagt er, brauche man über Innovation gar nicht erst zu sprechen.



B&R-Produkte sind traditionell stark im High-End. Nur benötigt nicht jede Maschine für jede Funktion High-End-Technik. Strahberger will deshalb das bestehende Portfolio nach unten abrunden - quer durch die Produktsäulen. Keine Zweitmarke, betont er. Sondern kosteneffizientere Produkte für weniger anspruchsvolle Anwendungen. Nicht jede Förderbandbewegung brauche maximale Rechen- und Regelungsleistung. Oder, wie Strahberger sagt: Man braucht ja auch nicht zwangsläufig einen Mercedes, um ein paar Kisten Wasser zu holen. Parallel dazu soll der historisch gewachsene Variantenreichtum überprüft werden. B&R habe über Jahrzehnte Tausende kundenspezifische Varianten aufgebaut. Darunter seien Produkte, die nur noch in sehr geringen Stückzahlen pro Jahr liefen.

Kundenspezifische Lösungen sollen nicht verschwinden. Sie sollen jedoch so organisiert werden, dass nicht jede Sondervariante eine eigene manuelle Prozesskette in Entwicklung, Fertigung, Angebot, Bestellung und Dokumentation auslöst. Das Schlüsselwort lautet Digitalisierung. Auftrags- und Angebotserstellung würden heute noch vielfach manuell angefasst, sagt Strahberger. Hier sieht er erhebliches Effizienzpotenzial. Es gehe nicht darum, dass Beschäftigte länger oder härter arbeiteten, sondern anders.



Damit landet der neue CEO nahe bei jener Kritik, die ehemalige Mitarbeiter an den vergangenen Jahren üben. „Früher war klar, wer entscheidet und warum“, sagt einer. Nach der Integration sei häufig nicht mehr nachvollziehbar gewesen, ob eine Entscheidung aus fachlichen Gründen scheiterte oder in irgendeinem Gremium hängen blieb. Im Vertrieb sei die Veränderung sehr schmerzhaft gewesen. Früher hätten technische Verkäufer mit Kunden direkt Entscheidungen treffen können. Später sei mehr interne Abstimmung notwendig geworden. Strahbergers Führungsmodell klingt fast wie eine Antwort darauf. Er will flache Informationswege, spricht mit allen und setzt sich in der Kantine zu Teams. Widerspruch, sagt er, störe ihn nicht. Im Gegenteil: Wenn ihm jemand offen sage, dass er „Quatsch“ erzähle, zwinge ihn das dazu, die eigene Denkkette zu überprüfen.



Die prägendste Anekdote stammt aus seiner Restrukturierung der Marine-Einheit bei Voith. Sein Vorgänger hatte ein Büro in einem separaten Gebäude, auf einem eigenen Stockwerk und mit Assistenten. Strahberger kündigte das Büro und zog zwischen Controlling und Vertrieb - in ein Zimmer mit zwei Glastüren und, wie er sagt, einer „unglaublichen Störfrequenz“. Das war Absicht. Er wollte hören, welche Aufträge der Vertrieb gewinnt und verliert und gleichzeitig wissen, wie die Zahlen aussehen. Geschwindigkeit, sagt er, sei heute entscheidend.



Die frühere Division Discrete Automation & Motion wurde zerlegt, ABB verkauft sein Robotikgeschäft, die Maschinenautomatisierung wurde organisatorisch neu eingeordnet. ABB verfügt über ein breites Portfolio in der Automatisierung. Die B&R als Division Machine Automation bringt umfassende Expertise in der Maschinen- und Fabrikautomation mit – Fähigkeiten, die die Stärken von ABB in der Prozess- und Hybridindustrie ergänzen. Strahberger sieht im Abschied vom ABB-Robotikgeschäft sogar eine mögliche Chance. B&R könne nun leichter Automatisierungslieferant für andere Roboterhersteller werden, die den Anbieter zuvor als Wettbewerber betrachtet hätten. Synergien innerhalb von ABB sieht Strahberger, der als passionierter Sportkletterer als durchaus ausdauernd gilt, auch hier: Frequenzumrichter, Leistungselektronik und Prozessleitsysteme. Besonders interessant seien hybride Industrien, Pharma oder Getränke etwa.