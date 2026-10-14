B&R ABB : B&R unter Druck: Warum der neue CEO jetzt das Eggelsberg-Modell infrage stellt

14.10.2026
Lesezeit: ca. 15 Minuten
Neun Jahre nach der Übernahme durch ABB muss der oberösterreichische Automatisierer B&R profitabler werden. Der neue CEO Christian Strahberger will die Wertschöpfung internationalisieren, Prozesse beschleunigen und das Portfolio umbauen. Was das für den Standort Eggelsberg bedeutet.
Strahberger B&R

"Es geht nicht darum, etwas aus Eggelsberg zu nehmen und woanders einzutopfen."
Christian Strahberger

- © Skyline Medien

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Erstveröffentlichung
14.10.2026
Letzte Aktualisierung
14.10.2026
Daniel Pohselt