In einer Welt, in der Präzision, Effizienz und Flexibilität in der Produktion von entscheidender Bedeutung sind, hat sich die MMS als Vorreiter etabliert. Seit der Gründung verfolgt das Unternehmen eine klare Vision: die Entwicklung modularer Maschinensysteme, die Spritzgussprozesse revolutionieren. "Unsere Anlagen decken die gesamte Prozesskette ab und bieten unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen, die weltweit konkurrenzfähig sind," erklärt Peter Buxbaum mit Stolz.

Die Idee hinter MMS war von Anfang an ambitioniert: "Wir wollten ein modulares Maschinensystem entwickeln, das den Spritzgussprozess nicht als separate Einheit betrachtet, sondern als integralen Baustein in der gesamten Produktionsanlage," erinnert sich Buxbaum. Diese Vision erwies sich als richtungsweisend, denn heute liefert das Unternehmen seine Anlagen weltweit unter anderem an große Tier-1-Zulieferer wie Bosch, EM-Motive, Otter Controls und ZF. "Unsere Kunden erwarten nicht nur höchste Präzision, sondern auch eine nahtlose Integration in bestehende Produktionslinien," fügt er hinzu. Besonders komplex ist dabei das Zusammenspiel mit konzernspezifischen MES Systemen.