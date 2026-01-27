Bevor die Premiere in Wels stattfindet, kündigen Sie bereits eine weitere österreichische Messe für das Jahr 2027 in Graz an. Wie kam es zu dieser Entscheidung?

Waglöhner: Es waren viele Gespräche mit Unternehmen vor Ort. Wir haben zugehört, was gewünscht wird, was sich gut vorstellen lässt. Wichtig war es für uns, den Unternehmen Planungssicherheit zu geben. Unsere Analyse hat ergeben: Der Anteil der Besucher aus der Steiermark, die zur SPS nach Nürnberg oder zur Smart nach Linz fahren, ist nicht so hoch, dass wir sagen würden: alle fahren dort hin. Es gibt Potenzial vor Ort. Mit einer Messe alle zwei Jahre in Graz können wir das Potenzial heben. Zunächst müssen wir natürlich in Wels zeigen, dass das Konzept erfolgreich funktioniert. Aber die Perspektive und Planungssicherheit wollten wir dem Markt schon geben.

Interessant ist die Nähe zu Slowenien und Italien. Haben Sie auch diese Märkte im Blick?

Waglöhner: Im Moment ist es noch ein bisschen früh, aber in den Gesprächen haben wir gemerkt: Viele österreichische Niederlassungen sind für diese Regionen mitverantwortlich. Eine länderübergreifende Messe zu organisieren, ist keine leichte Aufgabe. Hier haben wir jedoch gute Voraussetzungen, da die Verantwortlichkeiten in den Unternehmen ohnehin so aufgestellt sind und wir genau dieses Interesse abdecken wollen.

Kommen wir noch zum Automation Forum in Wien. Auch hier gibt es eine Kooperation. Wie ist es dazu gekommen?

Waglöhner: Das Automation Forum hat sich bewusst als Kongressveranstaltung positioniert – mit Fokus auf zukünftige Trends Es ist ein Branchentreff, wo Automatisierungshersteller untereinander diskutieren: Wohin geht es? Wie entwickelt sich was? Das ist ein anderer Fokus als die sehr praxisorientierte all about automation. Die Formate sind deutlich getrennt – einmal Messe, einmal Kongress mit etwas Ausstellung. Das ergänzt sich in den Ausrichtungen prima.

Das heißt, Sie sehen in Wien aktuell nicht das Potenzial für eine eigene Messe?

Waglöhner: Viele, die in Wien eine Automatisierungsmesse veranstalten wollten, sind damit gescheitert. Derzeit ist das kein Thema für uns.