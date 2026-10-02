Wir haben zuletzt vor allem über Nachhaltigkeit und Zertifizierungen gesprochen. Sind das immer noch die Themen, die die Kunden beschäftigen?

Georg Vallaster Es gibt Kunden wie Amazon oder Ikea, also Endnutzer, denen das sehr wichtig ist und für diese Themen weiterhin eine große Rolle spielen. Auf der anderen Seite wird aufgrund der allgemein relativ schlechten Wirtschaftslage momentan wieder weniger Wert darauf gelegt, vieles dreht sich ausschließlich um den Preis.

Gibt es Nachhaltigkeitsmaßnahmen, die bleiben, und andere, die eher aus den Ausschreibungen verschwinden?

Vallaster Alles, was mit Entwässerung oder Speicherfähigkeit des Regenwassers zu tun hat, bleibt. Das ist von der Behörde vorgeschrieben, das ist sinnvoll. Alles, was ich an Wasser möglichst lange speichern kann, hilft dem Klima. Bei den Zertifizierungen ist das anders: Ob ich das Zertifikat habe oder nicht, spielt weder für die Natur noch für das Gebäude eine Rolle. Bei wirtschaftlich nicht sinnvollen Maßnahmen fehlt derzeit die Akzeptanz.

Gibt es Technologien, die den Planungs- oder Bauprozess in den vergangenen ein, zwei Jahren besonders stark verändert haben?

Vallaster Ja, Künstliche Intelligenz. Das spüren wir seit etwa einem Jahr extrem im Planungsprozess. Seit Herbst 2025 ist eine Entwicklung mit einer unheimlichen Geschwindigkeit im Gange. Wir sprechen über Entwicklungen innerhalb von Monaten oder Wochen, die Planungsprozesse komplett verändern. Das Thema der KI ist meiner Meinung nach – was das Ausmaß der Veränderung betrifft - mit der industriellen Revolution vergleichbar. Da wird sich alles verändern. Man erkennt es an der Geschwindigkeit, an den Hilfsmitteln. Wir haben etwa der KI unseren Leitfaden für den Hallenbau zum Lernen gegeben. Tage später kommen da schon sehr vernünftig geplante Hallen heraus. Das ist zwar noch nicht ausgereift, ich bin aber sicher, dass das in einem Jahr funktionieren wird. Letztlich kann ich Details und Planung übernehmen und nur noch kontrollieren, ob es richtig ist.

Was bedeutet das für die Planer in Ihrem Unternehmen? Werden Sie künftig weniger davon brauchen? Gleichzeitig werden Sie vermutlich Menschen brauchen, die sich besonders gut mit KI auskennen.

Vallaster Die zweite Frage kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Man braucht Spezialisten dafür, ich muss die KI richtig füttern, damit etwas Sinnvolles herauskommt. Die andere Frage kann ich noch nicht beantworten. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass sich das Tätigkeitsbild der Mitarbeiter ändern wird. Ob wir dann tatsächlich dadurch weniger oder mehr brauchen, kann man in der jetzigen Phase noch nicht beantworten.

Welche Tätigkeiten werden sich ändern?

Vallaster Einen fertigen Plan aufzubereiten, zu bemaßen und zu kontrollieren, ob die Maße stimmen, muss die KI können. Oder das BIM-Modell mit vorhandenen Daten zu füttern: auch das muss die KI können. Wir haben Mitarbeiter, die machen derzeit nichts anderes, als BIM-Modelle mit Daten zu befüllen.

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