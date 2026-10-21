Peter Klimek, Direktor des Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII), hat sich in einer Studie angesehen, wie verwundbar Lieferketten trotz scheinbar diversifizierter Lieferantenbasis sind. Das zentrale Ergebnis: Während die direkten Handelsabhängigkeiten zwischen 2007 und 2023 weitgehend stabil blieben oder teilweise sogar zurückgingen, stiegen die Risiken innerhalb der globalen Lieferketten in mehreren Schlüsselindustrien. Unternehmen können ihre Beschaffung also auf mehrere Länder verteilen und dennoch von denselben Produktionszentren abhängig bleiben.

„Mehr Lieferanten bedeuten nicht automatisch mehr Sicherheit“, sagt Klimek. „Ein Unternehmen kann fünf Lieferanten in fünf Ländern haben. Wenn diese am Ende alle vom selben Produktionshub abhängig sind, ist die Lieferkette nicht wirklich diversifiziert.“

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