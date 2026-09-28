Bei Johannes Hödlmayr würdigt die Jury nicht primär den Aufbau des gleichnamigen österreichischen Fahrzeuglogistikunternehmens,sondern seine Rolle bei der Entstehung einer gemeinsamen europäischen Interessenvertretung der Fahrzeuglogistik.

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Ende der 1990er-Jahre war die Branche stark national organisiert. Logistikdienstleister, Automobilhersteller und Fahrzeughändler arbeiteten zwar miteinander, gemeinsame europäische Strukturen und Standards waren jedoch erst im Entstehen. Hödlmayr trieb die Idee einer branchenweiten Plattform voran und legte 1997 als einer der Gründungsväter der ECG den Grundstein für einen institutionalisierten Austausch zwischen Logistikdienstleistern, Fahrzeugherstellern und Handel.

Die ECG selbst besteht seit 1997 und vertritt heute mehr als 200 Mitgliedsunternehmen und Partner. Sie versteht sich als europäische Interessenvertretung der Finished Vehicle Logistics und deckt Straße, Schiene, See- und Binnenschifffahrt ab. Zu ihren Aufgaben zählen unter anderem Interessenvertretung, Standardisierung, Informationsaustausch und Ausbildung. Die Organisation führt Johannes Hödlmayr auch in ihrer eigenen Historie unter den Mitgliedern, die 1997 hinzukamen.

Damit liegt die Bedeutung der Gründung insbesondere darin, dass Fahrzeuglogistik nicht mehr ausschließlich entlang einzelner nationaler Märkte und Unternehmensbeziehungen organisiert wurde. Über die ECG entstanden Strukturen für gemeinsame Standards, Wissensaustausch und die Zusammenarbeit entlang der europäischen automobilen Lieferkette.

Hödlmayrs Engagement in diesem Bereich wurde bereits früher von der ECG gewürdigt: 2022 verlieh ihm der Verband ein „Honorary Certificate in Automobile Logistics Management“ für seine Leistungen in der Finished Vehicle Logistics. Heute ist Johannes Hödlmayr Chairman of the Supervisory Board von Hödlmayr International.