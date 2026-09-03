Bewerbungsfrist läuft : IFOY Award 2027: Nur noch bis 25. September bewerben
Für den IFOY Award eginnt der Endspurt: Hersteller und Anbieter von Intralogistik- und Robotiklösungen haben noch bis 25. September 2026 Zeit, ihre Produkte und Systeme für die internationale Auszeichnung einzureichen. Das Bewerberportal schließt an diesem Tag um Mitternacht.
Gesucht werden neue Intralogistikprodukte und Systemlösungen. Insgesamt stehen den Bewerbern zehn Kategorien offen. Das Spektrum reicht von Gabelstaplern, Lagertechnikgeräten und Sonderfahrzeugen über automatisierte und autonome Flurförderzeuge bis zu Robotiklösungen und Softwareanwendungen.
Eingereicht werden können auch technische Komponenten und Lösungen für den Lagerbetrieb, darunter Ergonomie-Innovationen, Sicherheitsfeatures und Assistenzsysteme. Eine eigene Kategorie richtet sich an vollständig realisierte Automatisierungs- und Warehouse-Projekte auf Anwenderseite.
Eigene Auszeichnung für Intralogistik-Start-ups
Auch junge Unternehmen können sich weiterhin bewerben. Der IFOY Start-up of the Year Award zeichnet Start-ups aus, die mit neuen Produkten, Technologien oder Dienstleistungen Impulse für die Intralogistik setzen.
Für die Bewerbung ist eine Registrierung erforderlich. Anschließend können Unternehmen im Bewerberportal eine oder mehrere Bewerbungen anlegen sowie Texte, Bilder und Videos hochladen und bis zum Ende der Bewerbungsfrist ergänzen.
Finalisten müssen durch dreistufiges IFOY Audit
Mit der Bewerbung beginnt ein mehrstufiges Auswahlverfahren. Die von der Jury nominierten Unternehmen treten im Finale zum IFOY Audit an. Dieses besteht aus dem IFOY Test, dem wissenschaftlich fundierten IFOY Innovation Check und einem Praxistest durch die Jury.
Dabei werden die Finalisten nicht einfach unmittelbar gegeneinander bewertet. Maßstab sind vielmehr die jeweils am Markt verfügbaren Wettbewerbsprodukte.
Das IFOY Audit findet vom 25. bis 27. Jänner 2027 im Rahmen des TEST CAMP INTRALOGISTICS in der Messe Dortmund statt. Ab 25. Jänner laufen dort nacheinander Funktionstests, Innovation Check und Jurytests. Am 26. und 27. Jänner öffnet das TEST CAMP seine Türen auch für B2B-Fachbesucher.
Dispo erstmals in der internationalen IFOY-Jury vertreten
Neu aufgestellt ist für die kommende Runde auch die internationale Jury. dispo-Chefredakteurin Michaela Holy wurde im August gemeinsam mit Heiner Sieger, Chefredakteur des e-commerce Magazins und von Digital Business, sowie Peter de Weerd, Chefredakteur von Warehouse Totaal, in das Gremium berufen.
Damit ist künftig auch dispo in der IFOY-Jury vertreten. Das Print-Magazin erscheint viermal jährlich, online ist das Logistik-Magazin nun unter dem Dach von INDUSTRIEMAGAZIN vertreten und bietet somit starke Reichweite. Chefredakteurin Michaela Holy verantwortet seit 2021 bei dispo die Themen Lieferkette, Intralogistik,Transportlogistik und Lagerautomatisierung.
Heiner Sieger beschäftigt sich mit zentralen Transformationsfeldern von Handel, Industrie und Mittelstand – von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz bis zu Supply Chain, Fulfillment und Intralogistik. Er moderiert zudem Fachformate wie „Ecommerce Masterminds“ und ist bereits Mitglied der Jury der Logistics Hall of Fame.
Peter de Weerd leitet seit 2021 Warehouse Totaal, eines der führenden niederländischen Fachmedien für Lager und Intralogistik. Er berichtet seit mehr als 15 Jahren über Lagerautomation, Robotik, Materialfluss und Künstliche Intelligenz.
26 Juroren aus 18 Nationen
Mit den drei Neuzugängen sind insgesamt 26 Chefredakteure und -redakteurinnen, Herausgeberinnen und Herausgeber sowie Experten aus 20 Nationen in der IFOY-Jury vertreten. Sie testen die Finalisten und entscheiden darüber, welche Produkte und Lösungen einen IFOY Award erhalten.
Der International Intralogistics and Forklift Truck of the Year (IFOY) AWARD zeichnet jährlich Intralogistikprodukte und Systemlösungen aus. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit und Innovationskraft der Intralogistik zu dokumentieren und zur Wettbewerbsfähigkeit sowie zur Wahrnehmung der Branche beizutragen.
Bewerbungen für den IFOY AWARD 2027 und den IFOY Start-up of the Year Award sind noch bis 25. September 2026 möglich.
Drei Stufen bis zum IFOY Award
Welche Bewerber es in die Endrunde des IFOY Award 2027 schaffen, wird zum Jahresende bekanntgegeben. Für die Finalisten folgt anschließend das dreistufige IFOY Audit.
Es besteht aus dem IFOY Test, einem wissenschaftlichen Innovation Check und der Juryprüfung. Ein wesentlicher Punkt des Verfahrens: Die Innovationen werden nicht unmittelbar gegeneinander verglichen, sondern jeweils im Kontext ihres Marktumfelds bewertet.
Das Audit findet von 25. und 27. Jänner 2027 im Rahmen des TEST CAMP INTRALOGISTICS in der Messe Dortmund statt. Erstmals seit der Corona-Pandemie kehrt das IFOY Audit damit in seinen traditionellen Terminrhythmus zurück und bildet wieder den Auftakt des Intralogistikjahres. Die Preisverleihung ist für das Frühjahr 2027 geplant.
TEST CAMP mit Schwerpunkt Exoskelette
Beim TEST CAMP INTRALOGISTICS können Besucher auf mehreren Tausend Quadratmetern Hallenfläche Innovationen und Neuentwicklungen aus unterschiedlichen Bereichen der Intralogistik selbst testen. Zu den Schwerpunkten zählt 2027 der Sondertestbereich „Exoskelette & Ergonomie“.
Zum Start der Bewerbungsphase hat der IFOY Award auch seinen Webauftritt überarbeitet. Herzstück ist eine neue Testdatenbank mit den IFOY Tests und Innovation Checks vergangener Jahre. Die Datenbank lässt sich nach Unternehmen, Jahr und Kategorie durchsuchen. Neu ist außerdem der IFOY MGZN Blog, der Nachrichten, Hintergründe und Meinungen zum Award sowie zu Innovationen und Trends der Intralogistik bündelt.
Träger des IFOY Award sind die VDMA-Fachverbände Fördertechnik und Intralogistik sowie Robotik + Automation. Partner sind die Messe Dortmund und Cascade, Logistikpartner ist LTG, Eventpartner AEB SE. Der IFOY Award steht unter der Schirmherrschaft des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.