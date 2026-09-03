Für den IFOY Award eginnt der Endspurt: Hersteller und Anbieter von Intralogistik- und Robotiklösungen haben noch bis 25. September 2026 Zeit, ihre Produkte und Systeme für die internationale Auszeichnung einzureichen. Das Bewerberportal schließt an diesem Tag um Mitternacht.

Gesucht werden neue Intralogistikprodukte und Systemlösungen. Insgesamt stehen den Bewerbern zehn Kategorien offen. Das Spektrum reicht von Gabelstaplern, Lagertechnikgeräten und Sonderfahrzeugen über automatisierte und autonome Flurförderzeuge bis zu Robotiklösungen und Softwareanwendungen.

Eingereicht werden können auch technische Komponenten und Lösungen für den Lagerbetrieb, darunter Ergonomie-Innovationen, Sicherheitsfeatures und Assistenzsysteme. Eine eigene Kategorie richtet sich an vollständig realisierte Automatisierungs- und Warehouse-Projekte auf Anwenderseite.