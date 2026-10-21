Die Abhängigkeiten von Rohstoffen und elektronischen Bauteilen von China oder Energie und digitalen Systemen aus den USA können im Krisenfall teuer werden. Das zu adressieren war eines der zentralen Themen beim ILS Main Event 2026 in Graz.

„Wir sprechen über digitale Souveränität, importieren aber Rohstoffe, Hardware und Software-Updates fast ausnahmslos aus Asien und den USA. Wer Resilienz will, muss bereit sein, dafür zu bezahlen. Sonst ist Risikomanagement reine Fassade.“ Diese Warnung formulierten laut die Wirtschaftswissenschaftlerin Margaretha Gansterer von der Universität Klagenfurt und Logistikexperte Sebastian Kummer von der Wirtschaftsuniversität Wien bei ihrem gemeinsamen Auftritt.

Wie tief solche Abhängigkeiten reichen, zeigt auch ASCII-Leiter Peter Klimek in seiner aktuellen Analyse. Demnach nehmen versteckte Risiken in Österreichs industriellen Lieferketten zu, selbst wenn Unternehmen ihre Beschaffung auf mehrere Lieferanten verteilen. Besonders betroffen sind Maschinenbau, Robotik und Halbleiter.