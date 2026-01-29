In diesem Kontext ist der im Sommer 2025 angekündigte Personalabbau bei Prewave zu verstehen. Rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – etwa acht Prozent der damaligen Belegschaft – mussten das Unternehmen verlassen, wie die Prewave-Gründer Harald Nitschinger und Lisa Smith in einem Brief an die Belegschaft mitteilten, der erklärten sollte, wie man zu dieser Entscheidung gekommen sei "und was als Nächstes passiert.“

Ein Thema war dabei die geplante Aufweichung des EU-Lieferkettngesetzes: „Wir haben Verzögerungen und eine Verringerung des Umfangs bei Vorschriften zur Nachhaltigkeit in Lieferketten gesehen, was die Positionierung von Nachhaltigkeit in Unternehmen verändert hat. Gleichzeitig hat sich das Umfeld für Lieferkettenresilienz durch jüngste geopolitische Entwicklungen, die die globale Unsicherheit erhöhen, deutlich verändert“, so Nitschinger und Smith in dem Brief.

"Wir haben daher entschieden, unsere Organisationsstruktur zu ändern, um besser in der Lage zu sein, unsere ganzheitliche Risikomanagementlösung anzubieten, den Zeitpunkt der Investitionen mit den Verschiebungen bei den Compliance-Anforderungen abzustimmen und die Investitionen gleichmäßiger auf Resilienz und Nachhaltigkeit zu verteilen“, heißt es weiter.

Dieser Schritt kam für viele Beobachter überraschend, zumal das Unternehmen wenige Monate zuvor eine Finanzierungsrunde in Höhe von 67 Millionen US-Dollar abgeschlossen hatte. Mit der Transformation des Produkts hin zu einem tiefgreifenden, analytischen Tool mit neuen Funktionen, komplexeren Datenmodellen und der Integration unterschiedlicher Quellen, die nun auch tiefere Lieferanten-Ebenen berücksichtigt, stellten neue Anforderungen an die technologische Infrastruktur und das Entwicklungsteam. Gleichzeitig verschieben sich Kundenanforderungen und Anwendungsfälle, was eine Anpassung der Unternehmensstruktur erforderlich macht.