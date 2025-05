Während Greiner in Deutschland Produktionsstandorte schließen muss, ist in Österreich keine Rede davon – im Gegenteil: Am Stammsitz in Kremsmünster werden sogar 65 neue Mitarbeiter gesucht. Im vergangenen Jahr wurde in den Standort auch kräftigt investiert. Um insgesamt 22 Millionen Euro hat Mediscan, ein Tochterunternehmen von Greiner Bio-One, in Oberösterreich den größten Sterilisationsstandort Europas aufgebaut.

Die Sparte erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 666 Millionen Euro, was einen Anstieg von 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Bio-One stellt weltweit unter anderem Systeme zur Blut- und Urinentnahme für Human- und Veterinärmedizin her, produziert Laborartikel für Zellkulturforschung und bietet Spezialgefäße für automatisierte medizinische Testverfahren – etwa in der Diagnostik oder Pharmaforschung. Ein weiteres Geschäftsfeld ist die Sterilisation medizinischer Produkte und Lebensmittelverpackungen durch ionisierende Strahlung.

