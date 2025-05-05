Audi kämpft weiter mit tiefgreifenden Problemen. Die VW-Tochter verzeichnete im ersten Quartal 2025 erneut einen deutlichen Gewinneinbruch – und das trotz bereits schwacher Vergleichszahlen aus dem Vorjahr. Der Audi-Konzern, zu dem auch die Premiummarken Bentley, Lamborghini und Ducati gehören, erzielte einen Nettogewinn von lediglich 630 Millionen Euro, was einem Rückgang von 14,4 Prozent entspricht.

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Audi erklärt den weiteren Rückgang mit einem zunehmend harten Wettbewerb auf den globalen Automobilmärkten sowie anhaltenden weltwirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten. Vorstandschef Gernot Döllner warnte: „Das Jahr wird aufgrund der weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sehr anspruchsvoll bleiben.“ Dass das Minus nicht noch stärker ausfiel, ist vor allem den schwachen Vergleichszahlen aus dem Vorjahr geschuldet. Damals hatte Audi seinen Gewinn mehr als halbiert, insbesondere wegen fehlender Komponenten für margenstarke Antriebe.

Besonders deutlich wird der Unterschied innerhalb des Konzerns: Während es bei der Tochtermarke Lamborghini deutlich besser lief, hinkt die Kernmarke Audi weiter hinterher.