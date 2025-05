Die TU Wien Academy for Continuing Education behauptet erneut ihre Spitzenposition unter den MBA-Anbietern Österreichs: Im aktuellen MBA-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN erreicht sie in der Kategorie Professional MBA-Anbieter den ersten Platz und sichert sich auch im Bereich Executive MBA-Anbieter mit Platz zwei eine Spitzenplatzierung.

„Die Auszeichnung als bester Professional MBA Anbieter im INDUSTRIEMAGAZIN-Ranking 2025 sehen wir vor allem als Signal: Die Bedeutung technologischer Kompetenz in der Führungskräfteentwicklung rückt zunehmend ins gesellschaftliche Bewusstsein“, so Wolfgang H. Güttel, Dekan der TU Wien Academy for Continuing Education.