Spesenmanagement in Österreich : Spesenmanagement: Smarte Plattform soll Excel-Chaos in Firmen beenden

02.04.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Perk baut die erste durchgängige Plattform für Geschäftsreisen und Spesen in Österreich – und das ausgerechnet in einem Markt, der Unternehmen mit besonders komplexen KV-Regeln, hohem Verwaltungsaufwand und strengen Compliance-Vorgaben herausfordert.
Gerade in reisestarken Industriebetrieben werden Spesen, Belege und Abrechnung schnell zum versteckten Effizienzproblem.

Gerade in reisestarken Industriebetrieben werden Spesen, Belege und Abrechnung schnell zum versteckten Effizienzproblem.

- © Industriemagazin (KI-generiert)

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Erstveröffentlichung
02.04.2026
Letzte Aktualisierung
02.04.2026
Daniel Pohselt