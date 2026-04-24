Leica Sensorpartnerschaft China : Leica setzt ausgerechnet beim Herzstück künftiger Kameras auf China

24.04.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Leica steht wie kaum eine andere Marke für deutsche Kamerageschichte, Präzision und den Mythos von Wetzlar. Umso überraschender ist der Schritt, den das Unternehmen jetzt beim wichtigsten Bauteil künftiger Modelle geht: Leica entwickelt einen neuen Sensor gemeinsam mit einem Partner aus China. Warum diese Entscheidung für die Traditionsmarke so heikel ist

Inhalt

Leica Kamera roter Punkt Produktion

Der rote Punkt von Leica ist seit Jahrzehnten das sichtbare Markenzeichen der Traditionsmarke aus Wetzlar.

- © Leica

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Erstveröffentlichung
24.04.2026
Letzte Aktualisierung
24.04.2026
Dominique Otto