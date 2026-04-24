Leica Sensorpartnerschaft China : Leica setzt ausgerechnet beim Herzstück künftiger Kameras auf China
Inhalt
- Ausgerechnet das Herz künftiger Kameras wird zur ersten großen Richtungsentscheidung
- In Wetzlar begann die Wette, die Leica weltberühmt machte
- Hinter der Kameramarke steht eine Geschichte von Hilfe, Haltung und Verfolgung
- Nach den Krisenjahren wurde aus Leica wieder eine hochprofitable Premiummarke
- Statt Stückzahlen sucht Leica die Zukunft in Spezialisierung und Kontrolle
- Zwischen Deutschland, Belgien und China formt sich Leicas nächstes Herzstück
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