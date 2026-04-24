Knapp hundert Jahre lang war die Erzählung klar: eine deutsche Kamera zieht in die Welt hinaus. Gebaut in Wetzlar, getragen von Reportern, Künstlern und Reisenden, wurde Leica zu einer Marke, die weit über die Fotografie hinausstrahlte. Mit der Leica I, 1925 auf der Leipziger Frühjahrsmesse vorgestellt, setzte das Unternehmen das 24×36-Millimeter-Format als weltweiten Standard des Kleinbilds durch und prägte damit die moderne Fotografie entscheidend mit.

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Jetzt kündigt Leica einen Schritt an, der weit über einen gewöhnlichen Lieferantenwechsel hinausgeht. Gemeinsam mit dem chinesischen Sensorspezialisten Gpixel will das Unternehmen einen neuen Bildsensor für kommende Leica-Kameras entwickeln. Leica spricht ausdrücklich von einer strategischen Partnerschaft und von einem „true Leica sensor“. Entwickelt wird nach Unternehmensangaben standortübergreifend zwischen Wetzlar, Antwerpen und Changchun.