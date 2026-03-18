Nivea und Beiersdorf gehören seit über einem Jahrhundert untrennbar zusammen. Die Marke hat Generationen begleitet und steht bis heute sinnbildlich für Hautpflege. Doch hinter der bekannten blauen Dose verbirgt sich ein Konzern, der weit mehr umfasst als Cremes und Lotionen. Zum Unternehmen gehören Marken wie Eucerin, Hansaplast und Labello – Produkte, die Wunden versorgen, Lippen schützen und Haut pflegen. Mit einem Umsatz von nahezu 10 Milliarden Euro, über 22.000 Mitarbeitenden und mehr als 170 Tochtergesellschaften weltweit ist Beiersdorf ein globaler Player.

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Gleichzeitig hat sich der Konzern längst ein zweites Standbein aufgebaut, das für viele unsichtbar bleibt: die Klebstoffsparte tesa. Ihre Produkte sind heute nahezu überall im Einsatz. In modernen Autos werden über 130 verschiedene tesa-Klebebänder verwendet, in Smartphones mehr als 70. Dabei erfüllen sie weit mehr als nur die Funktion des Verbindens – sie dämmen Geräusche, leiten Wärme, füllen Hohlräume oder schützen Batterien in Elektrofahrzeugen.

Während also Nivea täglich auf die Haut aufgetragen wird, sorgt ein anderer Teil desselben Unternehmens dafür, dass Autos, Smartphones und ganze Industrien zusammenhalten.