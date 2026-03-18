Nivea, Tesa und Co. : Nivea ist nur die Hälfte: Wie Beiersdorf heimlich Autos, Smartphones und Industrien verbindet

18.03.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Nivea kennt jeder – doch was Beiersdorf abseits der Hautpflege aufgebaut hat, überrascht selbst Branchenkenner. Der Konzern steckt nicht nur in Cremes, sondern auch in Autos, Smartphones und moderner Industrie. Ein Blick hinter die Marke zeigt, wie groß das unsichtbare Geschäft wirklich ist.
Beiersdorf Produktion Nivea

In der Produktion von Nivea: Beiersdorf macht Milliarden mit Hautpflege – und noch viel mehr im Hintergrund.

- © Beiersdorf

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Erstveröffentlichung
18.03.2026
Letzte Aktualisierung
18.03.2026
Dominique Otto