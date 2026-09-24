Seit Jahren zieht das neue Satellitennetz IRIS² schon seine Kreise. Erst als Verordnung, dann als Betreibervertrag, zuletzt als technische Architektur. Im Orbit aber ist es noch nicht angekommen.

Nun hat die Europäische Union die Weichen für die Serienproduktion gestellt: Nach Abschluss der Verträge mit dem Betreiberkonsortium SpaceRISE geht IRIS² (sprich: Iris hoch zwei) von der Planung in die Umsetzung über. In Belgien sollen dafür noch in diesem Jahr die ersten Satelliten vom Band laufen. Insgesamt sind 348 Stück geplant. Gut drei Viertel davon soll Aerospacelab liefern. Nach Recherchen des Handelsblatts hat allein dieser Auftrag ein Volumen von mindestens 1,8 Milliarden Euro.

Das Überraschende daran ist nicht nur die Summe, sondern auch, wer sie bekommt: kein bekannter Branchenriese wie Airbus oder Thales Alenia Space, sondern ein Start-up, das erst 2018 gegründet wurde und seine Serienfähigkeit in dieser Größenordnung noch beweisen muss.