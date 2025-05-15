Der steirische Leiterplattenhersteller AT&S hat im Geschäftsjahr 2024/25 trotz anhaltendem Preisdruck und schwacher Nachfrage in bestimmten Segmenten einen leichten Umsatzanstieg von drei Prozent auf 1,59 Milliarden Euro erzielt. Ein entscheidender Faktor für das deutlich verbesserte Konzernergebnis war der Verkauf des Werks in Korea.

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Das EBITDA (operatives Ergebnis) stieg beeindruckend um 97 Prozent auf 606 Millionen Euro, während sich das Konzernergebnis von einem Verlust von 37 Millionen Euro im Vorjahr auf einen Gewinn von 90 Millionen Euro verbesserte.

"Das Jahr 24/25 war sicherlich ein weiteres herausforderndes Jahr mit Licht und Schatten", sagte Finanzvorständin Petra Preining bei der Präsentation der Zahlen. Die Leitung des Unternehmens hat sich ebenfalls verändert: Michael Mertin übernahm mit 1. Mai die Rolle des CEO, nachdem sein Vorgänger Andreas Gerstenmayer im Herbst 2024 überraschend aus dem Vorstand ausgeschieden war.