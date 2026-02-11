Während Investitionen in Automatisierung, Digitalisierung oder Lieferkettenoptimierung längst als strategische Notwendigkeit gelten, läuft das Thema Sicherheit am Arbeitsplatz oft nebenher mit, getrieben primär von regulatorischen Vorgaben. Dabei ist sie ein absolut wichtiger und messbarer Wettbewerbsfaktor.

Unternehmen, die auf durchdachte Arbeitsplatzlösungen setzen, reduzieren ihre Fehlerquoten massiv. Gerade in Branchen, in denen kleinste Bauteile und sensible Komponenten verarbeitet werden, kann ein nicht optimal gestalteter Arbeitsplatz sehr schnell zu Qualitätseinbußen und damit zu kostspieligen Reklamationen oder gar Produktionsausfällen führen.



