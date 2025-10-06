Das Thema beschäftigt sicherheitskritische Branchen schon lange. Doch mit den geopolitischen Verwerfungen der letzten drei Jahre, dem Krieg in der Ukraine, der Eskalation im Nahen Osten und nicht zuletzt mit der zweiten Amtszeit von Donald Trump hat es massiv an Bedeutung gewonnen: die Suche nach Lieferanten und Ausrüstern, die nicht irgendwo am anderen Ende der Welt sitzen, sondern gleich ums Eck. In Deutschland zum Beispiel.

Bei der Beschaffung von industriellen Arbeitsplatz- und Logistiksystemen fällt dieser Punkt besonders ins Gewicht. Denn nur in der EU beheimatete, nach europäischen Regeln arbeitende Unternehmen können ihren Kunden aus so sensiblen Bereichen wie Elektronik, Medizintechnik, Rüstung oder Luftfahrt Arbeitsplatzsysteme bieten, die wirklich alle benötigten Sicherheitsmaßstäbe erfüllen. Dazu gehören nicht nur CE- und GS-Konformität nach EU-Recht, sondern auch ESD- und Reinraumtauglichkeit gemäß internationalen Normen sowie auditfähige Qualitätsnachweise. Und schließlich auch: Versorgungssicherheit durch geografische Nähe.