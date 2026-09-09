Der KI-Forscher Jacob Coxon hat seinen Posten beim US-Unternehmen Anthropic aufgegeben und seinen Rücktritt mit einer ungewöhnlich scharfen Warnung vor der Entwicklung immer leistungsfähigerer Künstlicher Intelligenz verbunden. Der 27-jährige Brite, der zuvor auch für OpenAI gearbeitet hatte, wirft den führenden KI-Unternehmen vor, trotz erheblicher Risiken einen Wettlauf um immer intelligentere Systeme fortzusetzen. Dem „Wall Street Journal“ zufolge hält Coxon es für fraglich, ob ein einzelnes Unternehmen extrem leistungsfähige KI überhaupt verantwortungsvoll entwickeln kann, solange es weder eine koordinierte Verlangsamung der Entwicklung noch ausreichende staatliche Vorgaben gibt.

Auf der Plattform X kritisierte Coxon die großen Entwickler scharf. Sie handelten unverantwortlich „und spielen mit unseren Leben“. Nach seiner Einschätzung könnten schon in naher Zukunft Computersysteme entstehen, deren Fähigkeiten diejenigen von Menschen in wichtigen Bereichen übersteigen. Eine entsprechend leistungsfähige KI würde dann „alles hacken können“ und möglicherweise Wege finden, sich „Zugang zu echter Macht und Ressourcen“ zu verschaffen.