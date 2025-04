Der Zuschuss muss allen Arbeitnehmern oder bestimmten Gruppen von Arbeitnehmern gewährt werden. Eine Gruppenbildung nach sozialen Merkmalen ist zulässig. So können z.B. nur Alleinerziehende den Arbeitgeberzuschuss erhalten, ohne die Steuerfreiheit zu gefährden.

Die Kinderbetreuung muss in einer öffentlichen oder privaten institutionellen Einrichtung oder durch eine pädagogisch qualifizierte Person erfolgen. Neu ist außerdem, dass nicht unbedingt der Arbeitgeber direkt an die Einrichtung zahlen muss, sondern der Arbeitnehmer die Kosten vorstrecken kann.

Der Arbeitnehmer muss gegenüber dem Arbeitgeber auf einem Formblatt erklären, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind und dass er selbst für dieses Kind keinen Zuschuss von einem anderen Arbeitgeber erhält. Dieses Formular ist vom Arbeitgeber zum Lohnkonto zu nehmen.