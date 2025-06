Die Unternehmensberatung „die Berater“ zählt laut dem aktuellen Unternehmensberater-Ranking 2025 des INDUSTRIEMAGAZIN zu den besten Beratungsunternehmen Österreichs. In der Kategorie „Handel und Konsumgüter“ erreichte das Unternehmen den 2. Platz, in der Kategorie „HR (Human Resources)“ wurde ein 3. Platz erzielt.

Mit diesen Top-Platzierungen wird „die Berater“ sowohl für seine starke Position im dynamischen Handelsumfeld als auch für seine fundierte Expertise im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung ausgezeichnet.

„Wir freuen uns über den zweiten Platz im aktuellen Ranking des Industriemagazins im Bereich Handel und Konsumgüter und sehen dies als Anerkennung für unsere Arbeit. Unser engagiertes Team begleitet unsere Kunden mit Expertise und viel Einsatz. Erfolg kann immer nur gemeinsam erzielt werden. Durch kontinuierliche Weiterbildung und moderne Technologien sichern wir innovative Lösungen und nachhaltiges Wachstum,“ so Martin Röhsner General Manager bei „die Berater“.

Er ergänzt: „Die Top 3 zu erreichen ist eine großartige Bestätigung unserer Arbeit. Unser Fokus liegt darauf, Unternehmen nicht nur einmalig zu beraten, sondern sie durch Prozessbegleitung und auch mittels gezielter Weiterbildung in ihren HR-Themen nachhaltig zu stärken. In Zeiten multipler Problemstellungen in der Wirtschaft und Gesellschaft stehen HR-Verantwortliche vor immensen Herausforderungen, die nach zukunftsorientierten Antworten verlangen. Diese Anerkennung motiviert uns, weiterhin innovative und praxisnahe Lösungen zu entwickeln, die echten Mehrwert und Nachhaltigkeit schaffen.“

Das jährlich erscheinende Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZINS gilt als eine der wichtigsten unabhängigen Marktstudien der Branche. Für die aktuelle Erhebung wurden im Mai 2025 250 Entscheidungsträger:innen österreichischer Unternehmen befragt. Die Bewertung umfasst Kriterien wie Beratungsqualität, Umsetzungsstärke, Branchenwissen und den konkreten Mehrwert für Unternehmen. In die Analyse flossen klassische Beratungsfirmen, IT-Consultants, Beratungseinheiten von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie Inhouse-Consulting-Teams ein.

Hier gehts zum Ranking der besten Unternehmensberater Österreichs.