Seit Kindestagen an war sie auf den Weihnachtsfeiern zugegen, mit 16 absolvierte sie im väterlichen Betrieb in den Sommerferien ein Trainee-Programm. Nach dem Bachelor-Wirtschaftsstudium mit Fokus Change Management und ihrem Master an der Londoner LSE zog es sie aber zunächst in die Unternehmensberatung. Bei Simon, Kucher & Partners erarbeitete sie Princing- und Vertriebsstrategien und lernte innerhalb kürzester Zeit einen großen Ausschnitt der Wirtschaft kennen. Und sie lernte auch, sich in jegliche Thematik rasch einarbeiten zu können.



Ihr Vater Christian Knobloch, Inhaber der CKV GRUPPE, gründete 1982 den Reinigungsdienstleister hellrein und drei Jahre später das Sicherheits- und Bewachsungsunternehmen siwacht. In beiden Unternehmen ist Tochter Catharina Knobloch 2019 in die CDO-Rolle geschlüpft. Sie baute im zuletzt stark gewachsenen Unternehmen mit österreichweit 5.000 MitarbeiterInnen eine Digitalabteilung auf, hat mit ihrem Team in den Abteilungen aktuell eine ERP-Umstellung zu meistern und bringt KI in die Workflows ein - etwa in der Faktura und der digitalen Arbeitszeiterfassung.

"Prozesse neu zu denken und digitaler wie auch effizienter gestalten zu können, ist Ansporn und Freude zugleich", sagt Catharina Knobloch.