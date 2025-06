Inertisierung wird in der Industrie vielseitig eingesetzt, um Betriebsrisiken zu minimieren und Produktqualität zu sichern. Typische Anwendungen finden sich in der chemischen und petrochemischen Industrie, der Lebensmittel- und Getränkeproduktion sowie bei der Lagerung und Verarbeitung brennbarer Schüttgüter.

In Silos, in denen Materialien wie Kohle, Getreide oder Holzschnitzel gelagert werden, kann Sauerstoffeintritt zur Bildung entzündlicher Staub-Luft-Gemische führen. Um dies zu verhindern, werden Silos mit Inertgasen wie Stickstoff oder Kohlenstoffdioxid gespült oder unter leichtem Überdruck gehalten. Erkennt ein Überwachungssystem, etwa durch Temperatur- oder CO-Melder, Anzeichen für einen Glimmbrand, wird die betroffene Zone gezielt und schnell mit Inertgas geflutet. Die Sauerstoffzufuhr wird unterbrochen und die Ausbreitung des Brandes gestoppt.

In der chemischen Produktion und bei der Verarbeitung organischer Materialien sind vergleichbare Verfahren etabliert. Produktionsanlagen werden durchgängig unter einer inerten Atmosphäre betrieben, um die Bildung brennbarer Gas-Luft-Gemische auszuschließen. Reaktoren, Lagertanks oder Rohrleitungen werden dabei permanent oder bei Bedarf inertisiert. Neben dem Explosionsschutz trägt dies dazu bei, die Oxidationsstabilität von Produkten zu erhöhen, Korrosion zu vermeiden und Reaktionsbedingungen exakt zu steuern.

In Österreich ist der Einsatz von Stickstoff in einer der größten Bioethanolanlagen Europas in Pischelsdorf beispielhaft. Hier wird eine kontrollierte Atmosphäre geschaffen, die die Sicherheit während der Produktion und Lagerung gewährleistet. Auch in der Biodieselproduktion, etwa in Trzebinia, Polen, kommen vergleichbare Verfahren zum Einsatz.

Darüber hinaus wird Inertisierung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie genutzt, um die Haltbarkeit von Produkten wie Ölen oder Fetten zu verlängern. Eine stickstoffüberlagerte Atmosphäre verhindert, dass Sauerstoff mit empfindlichen Substanzen reagiert. Auch bei Trocknungsprozessen wird Inertisierung angewendet, um die Bildung entzündlicher Gemische in offenen Systemen während An- oder Abfahrvorgängen zu vermeiden.