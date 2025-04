Bei industriellen Digitalisierungsprojekten geht es zumeist um Vernetzung und Optimierung der verschiedenen Prozessketten und Logistikabläufe. Das übergreifende Management und die möglichst zentral gesteuerte Nutzung der an verschiedenen Schnittstellen entstehenden Daten sind ebenso Bestandteil im Anforderungsprofil wie skalierbares Kostenmanagement und flexible Einsatzszenarien der verwendeten IT-Dienste.

Ein zentrales Element der betrieblichen Digitalisierung ist insbesondere das Management von Daten über Abteilungen und Standorte hinweg. Externe Plattformtechnologien ermöglichen hier Vernetzung und dazu die Kombination verschiedener IT-Dienste.

Heterogen gewachsene IT-Systeme

Die IT-Architekturen von Industriebetrieben beinhalten oftmals über längere Zeiträume gewachsene IT-Systeme mit einer Vielzahl an Software-Applikationen und ebenso dezentralen Sicherheitslösungen. Für Konsolidierung und Modernisierung dieser komplexen IT-Strukturen setzen Unternehmen nun verstärkt auf digitale Transformation über professionelle IT-Dienstleister. Ein fixer Bestandteil zur Verknüpfung sind dabei digitale Plattformen mit eigens entwickelten Software-Applikationen.

Magna ist nicht nur einer der weltgrößten Automobilzulieferbetriebe, sondern auch ein Mobilitätstechnologie-Unternehmen mit einem globalen Team von 179.000 Mitarbeitenden in 343 Fertigungsbetrieben und 105 Produktentwicklungs-, Engineering- und Vertriebszentren in 28 Ländern. Über 65 Jahre Erfahrung und ein Systemansatz bei Design, Entwicklung und Fertigung versetzen Magna in die Lage, Mobilität in einer Zeit des Umbruchs neu zu gestalten.

Konsolidierung und Modernisierung

Im Kontext mit der IT-Infrastruktur gibt es bei Magna verschiedene, bis dato unverbundene Systeme zur Verwaltung der Produktdaten, was zu ineffizienten Prozessen und isolierten Daten führt. Parallel existieren viele individuelle Schnittstellen, bei den die Supportstruktur nicht immer festgelegt ist. Magna hat nun T-Systems mit einem ganzheitlichen Konzept für Vernetzung und Integration von Unternehmenssystemen beauftragt und mit der Schaffung einer konsistenten und übergreifend nutzbaren Datenbasis. Beide Unternehmen verbindet eine seit 25 Jahren bestehende partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Für das aktuelle Projekt hat T-Systems eine hochskalierbare Integrationsplattform (Anm. „Engineering Data Integration Layer“) entwickelt, die es ermöglicht, die Vielzahl der eingesetzten IT-Systeme (Anm. PLM, PDM, ALM oder ERP) nahtlos miteinander zu verknüpfen. Die neue Lösung soll nicht nur die aktuelle Systemlandschaft abdecken, sondern auch flexibel genug sein, um künftige Anforderungen wie etwa die Integration neuer Partner und insbesondere die Anpassung an wechselnde Geschäftsstrukturen problemlos zu bewältigen.