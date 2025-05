Möglichkeiten entdecken. „Unser Fokus liegt auf Schlüsselkompetenzen – genau dort, wo Unternehmen den größten Hebel haben“, erklärt sie. Seit Jahren setzt das Institut auf Fallstudien: Die Teilnehmer bringen konkrete Projekte aus ihren Unternehmen mit, etwa zur Bewertung von Klimarisiken oder zur Umsetzung der neuen ESRSStandards. „Wir helfen den Kunden gezielt, ihre Pläne umzusetzen. Dabei handelt es sich nicht um theoretische Fallbeispiele, sondern um reale Herausforderungen aus dem Unternehmensalltag. Die Teilnehmer erarbeiten in Teams tragfähige Lösungen, validieren diese mit internen Entscheidern und stellen sie am Ende in ihren Organisationen vor. Das ist Lernen mit Wirkung. Viele dieser Projekte setzen sich im Unternehmen fort und beeinflussen direkt die Steuerung von Nachhaltigkeit, Risiko oder Finanzen“, betont Niedermayr.

Mit unterschiedlichen Community-Formaten wird der Wissens- und Interessenstransfer auch langfristig sichergestellt. Die Community of Practice ist eines der wichtigsten Formate. „Führende Unternehmen arbeiten in diesem Kontext gemeinsam an den harten und wichtigen Fragen rund um Nachhaltigkeitsberichterstattung. Wir kuratieren die Themen, organisieren Experteninputs und schaffen eine professionelle Plattform“, betont Niedermayr. Besonders relevant sei aktuell der Erfahrungsaustausch zur praktischen Anwendung der European Sustainability Reporting Standards (ESRS), bei dem bereits berichtspflichtige Unternehmen ihre Erfahrungen teilen.

„Viele haben jetzt die Bremse gezogen – das ist gefährlich“



Die sogenannte Omnibus-Verordnung der EU wurde im Februar 2025 angekündigt und hat für spürbare Unruhe im Markt gesorgt. Sie sieht vor, dass bestimmte Unternehmen – vor allem jene, die erst ab dem Geschäftsjahr 2025 beziehungsweise 2026 zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet wären – eine zweijährige Übergangsfrist erhalten. Für einige ein Anlass zur Erleichterung, für andere Auslöser für Stillstand. „Wir haben erlebt, dass viele Unternehmen die Bremse gezogen haben, sobald dies bekannt wurde. Dabei war und ist der Handlungsdruck keineswegs verschwunden – im Gegenteil“, erklärt Rita Niedermayr. Denn obwohl die formale Berichtspflicht verschoben wurde, bleiben zahlreiche Anforderungen bestehen – sei es durch die Kapitalmärkte, durch Geschäftspartner oder durch Kunden, die ESG-Daten aktiv einfordern. „Wir beobachten zunehmend, dass ESG-Informationen nicht nur von Regulatoren, sondern auch direkt aus der Lieferkette oder von Auftraggebern abgefragt werden – oft detailliert, regelmäßig und mit hohen Anforderungen an Nachvollziehbarkeit.“ Unternehmen sollten den temporären Aufschub nicht als Einladung zum Zögern verstehen: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Strukturen aufzubauen, Kompetenzen zu entwickeln und Reportingprozesse zu verankern – in einer Phase, in der man noch gestalten kann, bevor später nur noch reagiert wird.“

„Die Regulatorik ist in Bewegung – doch viele Anforderungen an ESG-Daten entstehen längst außerhalb gesetzlicher Berichtspflichten. Inmitten multipler Krisen wird ESG zur Informationswährung – und Unternehmen sind gefordert, nicht nur resilient, sondern zukunftsfit zu werden. Wer ESG nicht in Strategie, Prozesse und Risikomanagement integriert, verliert den Dialog mit seinen wichtigsten Stakeholdern – und riskiert, entscheidende Marktchancen zu verpassen“, kommentiert Catharina Ahmadi, Co-Founder und Managing Partner von environomics und Community Lead der Community of Practice zu Sustainability Reporting & Steering die aktuelle Situation.