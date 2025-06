Bereits vier Verhandlungsrunden haben die Sozialpartner der Elektro- und Elektronikindustrie im Jahr 2025 hinter sich – am morgigen Freitag folgt der fünfte Versuch, einen Kollektivvertragsabschluss zu erzielen. Im Zentrum der Gespräche steht der Kollektivvertrag Elektroindustrie 2025, der für rund 60.000 Beschäftigte gilt. Die Gewerkschaften PRO-GE und GPA treten kämpferisch auf: Aus Sorge vor einem Scheitern wurde vorsorglich eine Streikfreigabe eingeholt. Die Arbeitgeberseite hingegen verweist auf die anhaltende Rezession, steigende Arbeitslosenzahlen und warnt unter Berufung auf Wirtschaftsforscher vor überzogenen Forderungen.

>>> Die Kollektivvertragsverhandlungen in der Chemischen Industrie wurden bereits abgeschlossen: Seit Mai 2025 steigen Löhne und Gehälter um 2,65 Prozent.

Der Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI) soll laut Berichten zuletzt eine Lohn- und Gehaltserhöhung von maximal 1,5 Prozent angeboten haben – bei einer rollierenden Inflation von 2,76 Prozent. Traditionell dient die Teuerung der vergangenen zwölf Monate als Grundlage für die Lohnverhandlungen in Österreich. Abschlüsse unterhalb dieser Marke wurden von den Gewerkschaften PRO-GE und GPA klar ausgeschlossen. Neben einer fairen Lohnerhöhung in der Elektroindustrie fordern die Arbeitnehmervertreter auch Verbesserungen im Arbeitsrecht, wie etwa den erleichterten Zugang zur sechsten Urlaubswoche.