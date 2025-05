Nach vier ergebnislosen Verhandlungsrunden zum Kollektivvertrag 2025 in der Elektro- und Elektronikindustrie wurden am Mittwoch erneut Betriebsversammlungen in ganz Österreich abgehalten. Wie die Gewerkschaft PRO-GE auf APA-Anfrage mitteilte, war es mit rund 40 Versammlungen ein besonders intensiver Tag: "Heute war ein besonders starker Tag", so die Gewerkschaft.

Versammlungen fanden unter anderem bei bekannten Unternehmen wie Zumtobel in Vorarlberg, AT&S in der Steiermark, Infineon in Kärnten, Siemens in Wien sowie bei Traktionssysteme Austria (TSA) in Niederösterreich statt.