Die massiven Kostensteigerungen der letzten Jahre in Österreich – insbesondere durch hohe Kollektivvertragsabschlüsse und zunehmende Bürokratie in Europa – würden sich als klarer Wettbewerbsnachteil erweisen, der in wirtschaftlich ohnehin herausfordernden Zeiten besonders spürbar wird, sagte die Standortleitung im Gespräch mit INDUSTRIEMAGAZIN zu Jahresbeginn. Dies stelle insbesondere für Flex als Hochlohnstandort in einem internationalen Konzern, eine zusätzliche Belastung und Herausforderung dar.



Einige Branchen, insbesondere der Automobilbereich, stehen stark unter Druck und zeigen eine sinkende Nachfrage. Für Automotive-Kunden werden in Kärnten im Vierschichtbetrieb Lösungen für die Datenübertragung und -positionierung, wie etwa Car-to-Car-Communication, produziert. Im Nischenbereich der E-Mobilität würden sich neue Bedarfe, insbesondere im Transportbereich ergeben. Die große Frage bleibt, wann die Automobilindustrie stark zurückkommt, hieß es im Unternehmen im Jänner.

Im Gegensatz dazu sorge die Medizintechnik für Stabilität, was die Bedeutung der Ausrichtung auf unterschiedliche Segmente unterstreicht.