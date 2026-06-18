OMV-ADNOC-Deal Wien : OMV und ADNOC: Wie Wien zum Hauptquartier einer neuen Chemie-Macht wird
Ein Milliarden-Deal mit enormer Tragweite ist nun vollzogen: OMV und ADNOC beziehungsweise deren Investmentarm XRG haben ihre Chemiegeschäfte in Borouge International gebündelt – und Wien ist nicht nur formell, sondern operativ als Hauptsitz eines neuen globalen Polyolefin-Konzerns gesetzt. Der neue Chemieriese vereint Borealis, Borouge und Nova Chemicals und soll nach Unternehmensangaben zu den weltweit größten Polyolefinherstellern zählen. Für Österreich ist das industriepolitisch hochbrisant – nicht zuletzt, weil die ersten Wochen nach dem Closing bereits zeigen, wie stark Standortpolitik, globale Lieferketten und geopolitische Risiken in diesem Geschäft ineinandergreifen.
Am OMV-Standort Schwechat zeigt sich die industrielle Basis des Konzerns, dessen Chemiebeteiligungen nun neu geordnet wurden. Mit Borouge International entsteht kein bloßes Beteiligungskonstrukt mit Wiener Adresse, sondern ein neuer Chemiekonzern mit Hauptsitz und Steuerdomizil in Österreich, regionaler Zentrale in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Produktionsstandorten über mehrere Kontinente. OMV und XRG halten jeweils 50 Prozent an der neuen Gesellschaft.
Für Österreich ist diese Konstruktion besonders relevant, weil OMV selbst zu 31,5 Prozent über die Staatsholding ÖBAG im Eigentum der Republik Österreich steht; 24,9 Prozent hält ADNOC, wobei OMV über die geplante Übertragung dieses Anteils an XRG informiert wurde. Damit bleibt der Deal nicht nur ein Industrievorgang, sondern auch ein geopolitisch sensibler Umbau eines der wichtigsten österreichischen Konzerne.
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Borouge International: Warum Größe im Kunststoffmarkt entscheidend wird
Strategisch folgt der Zusammenschluss einer klaren Logik: mehr Größe, bessere Rohstoffposition, stärkere Präsenz in Wachstumsregionen und mehr Spielraum für Investitionen in Spezialkunststoffe. Borouge International soll nach Unternehmensangaben über eine Produktionskapazität von 13,6 Millionen Tonnen pro Jahr verfügen, einschließlich des Wachstumsprojekts Borouge 4. Die beteiligten Unternehmen erwarten Synergien von deutlich mehr als 500 Millionen US-Dollar pro Jahr auf EBITDA-Basis; rund 75 Prozent davon sollen innerhalb der ersten drei Jahre realisiert werden.
Besonders deutlich wird die Wachstumslogik derzeit im Bereich Energieinfrastruktur. Borouge International hat Mitte April neue beziehungsweise erweiterte Kapazitäten für Kabelmaterialien in Cheonan in Südkorea, Stenungsund in Schweden und Ruwais in Abu Dhabi gemeldet. In Ruwais ist XLPE 2 die erste im Rahmen von Borouge 4 in Betrieb genommene Anlage; sie soll 100.000 Tonnen zusätzliche Jahreskapazität bringen und die regionale XLPE-Kapazität auf nahezu 200.000 Tonnen pro Jahr verdoppeln. XLPE wird unter anderem für Hochspannungskabel, Unterseekabel und Stromnetze benötigt.
Auch technologisch positioniert sich die neue Gruppe stärker in Richtung Stromnetze und Energiewende. Borouge International hat mit Borlink LE0650DC ein neues halbleitendes Material für Hochspannungs-Gleichstromkabel vorgestellt, das laut Unternehmen Leiter-Temperaturen von bis zu 90 Grad Celsius ermöglichen soll. Damit rückt der Konzern stärker in Anwendungen vor, die für Netzausbau, Offshore-Wind, Interkonnektoren und langfristige Elektrifizierung zentral sind.
OMV-Deal: Warum die Kontrolle politisch sensibel bleibt
Die Governance-Struktur ist offiziell paritätisch: OMV und XRG kontrollieren Borouge International als gleichberechtigte Partner. Der Aufsichtsrat ist entsprechend mit von OMV und ADNOC nominierten Mitgliedern besetzt; den Vorsitz hat Sultan Ahmed Al Jaber, ADNOC-Chef, Executive Chairman von XRG und Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate. Damit ist die neue Gesellschaft auch Ausdruck einer tieferen industriepolitischen Verbindung zwischen Wien und Abu Dhabi.
Für OMV bedeutet der Vollzug auch einen Umbau der Konzernbilanz. Im ersten Quartal 2026 wurden laut OMV bereits technische Effekte des Closings sichtbar, darunter eine Kapitalzuführung von 1,5 Milliarden Euro in Borouge International und die Entkonsolidierung von Borealis-Cash-Beständen. Ab dem zweiten Quartal 2026 soll Borouge International bei OMV at-equity bilanziert werden.
Auf OMV-Ebene kommt zusätzlich ein Führungswechsel hinzu: Der Aufsichtsrat hat Emma Delaney mit Wirkung zum 1. September 2026 zur neuen Vorstandsvorsitzenden und CEO bestellt. Alfred Stern soll sein Mandat wie geplant mit 31. August 2026 beenden. Für die künftige OMV-Strategie ist das relevant, weil Delaney den Konzern in einer Phase übernimmt, in der das Chemiegeschäft durch Borouge International deutlich stärker globalisiert ist.
Borouge International: Diese Manager bauen den neuen Konzern auf
Das Führungsteam von Borouge International ist inzwischen weitgehend fixiert. CEO ist Roger Kearns, bisher Präsident und CEO von Nova Chemicals. Stefan Doboczky, bisher Borealis-Chef, übernimmt die Rolle des Chief Commercial Officer; Hasan Karam ist Chief Operating Officer. Nach einer Übergangsphase mit Daniel Turnheim als interimistischem CFO wurde Patrick Jany zum Chief Financial Officer bestellt, wirksam seit 1. Mai 2026.
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Die Besetzung zeigt, dass die neue Gruppe Managementerfahrung aus Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten zusammenführen will. Kearns bringt die Nova-Perspektive aus Nordamerika ein, Doboczky steht für Borealis und den europäischen Chemiekern, Karam für operative Kontinuität in der Borouge-Plattform, Jany für Kapitalmarkt- und Finanzdisziplin in einer neuen Konzernstruktur.
Golf-Risiken: Warum Lieferketten für Borouge International zur Bewährungsprobe werden
Die ersten Wochen nach dem Closing zeigten bereits, dass Borouge International in einem geopolitisch sensiblen Umfeld startet. Am 5. April meldete Reuters Schäden am Borouge-Werk in Abu Dhabi durch herabfallende Trümmer nach einer Luftabwehr-Interzeption; nach Angaben der Behörden gab es keine Verletzten, der Betrieb wurde zunächst zur Schadensbewertung ausgesetzt.
Borouge meldete für das erste Quartal 2026 dennoch einen Umsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar und verwies auf alternative Distributionsrouten infolge von Störungen in der Straße von Hormus. Die höheren Logistik- und Frachtkosten seien laut Unternehmen über die Preisstrategie abgefedert worden. Damit wird ein zentraler Punkt des Deals sichtbar: Globale Größe allein reicht nicht, entscheidend ist auch die Fähigkeit, Lieferketten unter Stress stabil zu halten.
Passend dazu prüfen Borouge und AD Ports Group seit Mai einen alternativen internationalen Export-Hub an der Ostküste der Vereinigten Arabischen Emirate. Ziel ist mehr Exportresilienz und operative Flexibilität, unter anderem durch stärkere Nutzung von Fujairah Terminals und anderen Ostküstenanlagen. Für Borouge International ist das mehr als eine Logistikmaßnahme: Es ist eine Antwort auf die Verwundbarkeit klassischer Handelsrouten im Golf.
Schwechat und Europa: Welche Rolle die OMV-Standorte künftig spielen
Für die europäischen Standorte wie Schwechat gibt es weiterhin keine verifizierte Schließungsankündigung. Im Gegenteil: OMV hat am 6. Mai 2026 ein neues Innovationszentrum am Standort Schwechat angekündigt und dafür eine Investition von 65 Millionen Euro genannt. Laut OMV lag der Baufortschritt zu diesem Zeitpunkt bei rund 55 Prozent, die Inbetriebnahme ist für 2027 geplant.
Das bedeutet nicht, dass europäische Standorte vom Kostendruck ausgenommen sind. Wenn ein erheblicher Teil der globalen Kapazität in rohstoffgünstigen Regionen liegt, steigt der Druck auf Standorte in Europa, stärker über Technologie, Spezialprodukte, Innovation und Kundennähe zu bestehen. Genau hier passt das Schwechater Innovationszentrum in die neue Logik: Europa wird innerhalb des Verbunds weniger über billige Rohstoffe konkurrieren, sondern stärker über Entwicklung, Skalierung und höherwertige Anwendungen.
Auch beim Thema Kreislaufwirtschaft liefert Borouge International erste konkrete Produktmeldungen. Anfang Mai stellte das Unternehmen Borcycle GE2331SY vor, ein recyceltes Polypropylen-Compound für strukturelle Automobilkomponenten wie Mittelkonsole- und Armaturenträger. Das Material kombiniert laut Unternehmen 40 Prozent Post-Consumer-Rezyklat mit 20 Prozent Glasfaser und soll bereits von mehreren OEMs eingesetzt werden.
Wien wird Chemie-Hauptsitz: Warum der Deal über Österreich hinausweist
Für Wien ist die Botschaft damit noch klarer als zum Zeitpunkt der ursprünglichen Ankündigung: Die Stadt ist nun Sitz eines globalen Chemiekonzerns, dessen Bedeutung nicht nur aus seiner Größe kommt, sondern aus seiner Position an der Schnittstelle von Kunststoffen, Energieinfrastruktur, Kreislaufwirtschaft und geopolitischer Industriepolitik. Für OMV ist Borouge International ein weiterer Schritt weg von der klassischen Öl- und Gaslogik hin zu einem globalen Chemie- und Materialgeschäft. Für ADNOC und XRG ist es zugleich ein Baustein beim Aufbau einer international verzweigten Industrieplattform.
Borouge International ist damit mehr als eine Fusion. Der Konzern ist ein Signal dafür, wie sich Macht, Kapital und industrielle Wertschöpfung in der globalen Chemiebranche neu ordnen – mit Wien als formellem Zentrum eines Geschäfts, dessen operative Realität von Schwechat bis Ruwais, von Nordamerika bis Asien reicht.