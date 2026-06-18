Ein Milliarden-Deal mit enormer Tragweite ist nun vollzogen: OMV und ADNOC beziehungsweise deren Investmentarm XRG haben ihre Chemiegeschäfte in Borouge International gebündelt – und Wien ist nicht nur formell, sondern operativ als Hauptsitz eines neuen globalen Polyolefin-Konzerns gesetzt. Der neue Chemieriese vereint Borealis, Borouge und Nova Chemicals und soll nach Unternehmensangaben zu den weltweit größten Polyolefinherstellern zählen. Für Österreich ist das industriepolitisch hochbrisant – nicht zuletzt, weil die ersten Wochen nach dem Closing bereits zeigen, wie stark Standortpolitik, globale Lieferketten und geopolitische Risiken in diesem Geschäft ineinandergreifen.

Am OMV-Standort Schwechat zeigt sich die industrielle Basis des Konzerns, dessen Chemiebeteiligungen nun neu geordnet wurden. Mit Borouge International entsteht kein bloßes Beteiligungskonstrukt mit Wiener Adresse, sondern ein neuer Chemiekonzern mit Hauptsitz und Steuerdomizil in Österreich, regionaler Zentrale in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Produktionsstandorten über mehrere Kontinente. OMV und XRG halten jeweils 50 Prozent an der neuen Gesellschaft.

Für Österreich ist diese Konstruktion besonders relevant, weil OMV selbst zu 31,5 Prozent über die Staatsholding ÖBAG im Eigentum der Republik Österreich steht; 24,9 Prozent hält ADNOC, wobei OMV über die geplante Übertragung dieses Anteils an XRG informiert wurde. Damit bleibt der Deal nicht nur ein Industrievorgang, sondern auch ein geopolitisch sensibler Umbau eines der wichtigsten österreichischen Konzerne.