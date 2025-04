Bereits im ersten Halbjahr hatte das Unternehmen 373 Arbeitsplätze gestrichen, davon 309 in Österreich. Der Stellenabbau wurde in mehreren Phasen umgesetzt. Besonders betroffen waren die Mitarbeiter am österreichischen Standort in Mattighofen, von dem aus das Unternehmen in den vergangenen Jahren stark expandiert hatte. Als Hauptgründe für den Abbau wurden die Verlagerung der Produktion sowie verstärkte Automatisierung genannt. Trotz dieser einschneidenden Maßnahmen betonte die Unternehmensleitung, weiterhin auf Wachstum zu setzen und die Marktführerschaft im Offroad-Segment langfristig sichern zu wollen.

>>> Voestalpine schließt Werk in Deutschland - Massive Umstrukturierungen in der Automotive-Sparte

Zuletzt gab das Unternehmen bekannt, aufgrund eines deutlichen Rückgangs der Verkaufszahlen im dritten Quartal zusätzliche 200 Stellen abzubauen. Wie auf Nachfrage bestätigt wurde, erfolgte der Stellenabbau „hauptsächlich in Österreich“.