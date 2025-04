Der Aufsichtsrat der POLYTEC Holding AG hat in seiner heutigen Sitzung Beschlüsse zu Veränderungen im Vorstand gefasst: Martin Resch (49) tritt per 01.01.2025 als COO in den Vorstand ein. Er übernimmt diese Agenden von CEO Markus Huemer (43), der sie seit August 2023 interimistisch in Personalunion wahrgenommen hatte.



Martin Resch konnte im Magna-Konzern seit 2011 in diversen Funktionen umfangreiche Management- und Automotive-Erfahrungen gewinnen. Zuletzt trug er dort als Senior Director Operations Verantwortung für vier Fertigungsstandorte und rund 3.000 Mitarbeiter.



Im letzten Jahr leitete Martin Resch als Managing Director Operations North bereits wesentliche Produktionsgesellschaften der POLYTEC GROUP.Resch übernimmt diese Agenden vom 43 Jahre alten Vorstandschef (CEO) Markus Huemer, teilte das Unternehmen nach einer entsprechenden Entscheidung im Aufsichtsrat am Montag mit.