Mit der Ankündigung von 25-Prozent-Sonderzöllen auf alle außerhalb der USA produzierten Pkw und leichten Nutzfahrzeuge hat US-Präsident Donald Trump eine neue Eskalationsstufe im transatlantischen Handelskonflikt gezündet. Der republikanische Präsident unterzeichnete am Mittwoch ein entsprechendes Dekret, demzufolge die Maßnahme ab dem 2. April in Kraft treten und dauerhaft gelten soll.

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Auch Autoteile könnten künftig von den Maßnahmen betroffen sein. Besonders stark würde dies Deutschland treffen, das als Exportnation mit einer bedeutenden Automobilindustrie gilt. In der Folge wären auch österreichische Zulieferbetriebe betroffen, da sie eng mit der deutschen Autoindustrie verflochten sind.

Die Strafzölle treffen nicht nur europäische Hersteller, sondern auch Konzerne aus Kanada und Japan. Trump begründet den Schritt mit dem Ziel, Investitionen im Inland anzuregen und die heimische Industrie zu stärken. „Wenn Sie Ihr Auto in den Vereinigten Staaten bauen, gibt es keinen Zoll“, sagte Trump. Der Schritt sei notwendig, um einen Teil jenes Geldes zurückzuholen, „das uns genommen wurde“. Mit Blick auf die US-Autoindustrie zeigte sich Trump optimistisch: „Ich denke, unsere Automobilbranche wird florieren wie noch nie zuvor.“