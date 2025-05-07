Der deutsche Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat im ersten Quartal 2025 die anhaltende Schwäche der internationalen Automobilmärkte zu spüren bekommen. Wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Mittwoch mitteilte, sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf vergleichbarer Basis um 3,5 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro. Besonders schwach entwickelte sich das Geschäft in Europa und China, zwei der wichtigsten Absatzmärkte des Konzerns.

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Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich im Zeitraum Januar bis März auf 276 Millionen Euro und lag damit leicht unter dem Niveau des Vorjahres. Damit konnte Schaeffler die Erwartungen der Analysten beim Umsatz nicht erfüllen, erreichte jedoch mit einer bereinigten operativen Marge von 4,7 Prozent das prognostizierte Ziel. Die operative Marge gilt als zentraler Indikator für die Rentabilität eines Unternehmens im Tagesgeschäft.