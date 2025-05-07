Der deutsche Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen reagiert auf seine anhaltend schwierige wirtschaftliche Lage mit einschneidenden Maßnahmen am Stammsitz. Wie das Unternehmen und der Betriebsrat jeweils separat mitteilten, wird die wöchentliche Arbeitszeit für rund 2.800 Beschäftigte ab dem 15. Mai 2025 auf 32,5 Stunden, ab dem 1. Juni 2025 grundsätzlich auf 31,5 Stunden reduziert. Diese Maßnahme betrifft insbesondere Mitarbeitende am sogenannten „Betrieb Z“, zu dem die zentrale Forschung und Entwicklung sowie mehrere technologische Entwicklungsbereiche gehören.

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Laut Konzernangaben soll die Arbeitszeitverkürzung dazu beitragen, einen zweistelligen Millionenbetrag einzusparen. Die Einsparungen seien notwendig, um die finanzielle Stabilität des Unternehmens mittelfristig zu sichern. Die Vereinbarung zwischen Unternehmensleitung und Arbeitnehmervertretung gilt zunächst bis zum 31. März 2026 und ist als Übergangslösung zur Krisenbewältigung gedacht.

Ein wesentliches Element der Vereinbarung ist die Option auf eine Vier-Tage-Woche, die laut dem Vorsitzenden des Betriebsrats, Franz-Josef Müller, auf Initiative der Arbeitnehmervertretung in die Gespräche eingebracht wurde: „Sie sei ein besonderes Anliegen des Betriebsrats gewesen.“ Dies ermögliche mehr Flexibilität und verbessere die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben – trotz gleichzeitiger Gehaltskürzungen.