Der kriselnde deutsche Autozulieferer ZF Friedrichshafen hat im Jahr 2024 einen hohen Nettoverlust verbucht. Grund dafür sind vor allem die Kosten für den Unternehmensumbau, insbesondere Rückstellungen für Restrukturierungsmaßnahmen sowie hohe Zinszahlungen für die stark gestiegene Verschuldung.

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Unter dem Strich verzeichnete ZF im vergangenen Jahr ein Minus von einer Milliarde Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Ein zentraler Faktor für das negative Ergebnis sind rund 600 Millionen Euro an Rückstellungen für Restrukturierungskosten, die größtenteils für den Abbau von Arbeitsplätzen vorgesehen sind. Zusätzlich belasten Zinszahlungen für die auf 10,5 Milliarden Euro angewachsene Schuldenlast die Bilanz.

ZF-Chef Holger Klein kommentierte die angespannte Lage mit den Worten: „Das Jahr 2024 hat deutlich gemacht, unter welch enormem Druck unsere Branche und damit auch unser Unternehmen steht.“ Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zeige die vor zwei Jahren eingeleitete Strategie gegen die Krise erste Erfolge, weshalb ZF diesen Kurs konsequent fortsetzen werde.