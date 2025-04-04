Bajaj stockt auf : KTM-Sanierung - Ein erster Befreiungsschlag?

04.04.2025
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Die Sanierung der KTM nimmt Fahrt auf: Mit frischem Kapital von Bajaj wird um die Rettung des Motorradherstellers gerungen. Doch wer bringt die fehlenden 400 Millionen Euro auf – und welche Rolle spielt Stephan Zöchling dabei?

Inhalt

KTM, Pierer Mobility, Stefan Pierer, Mattighofen, Neumeister

KTM könnte dank frischem Kapital und möglichen Investoren wie Stephan Zöchling wieder durchstarten.

- © KTM

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Erstveröffentlichung
04.04.2025
Letzte Aktualisierung
20.05.2026
Rudolf Loidl