Was früher als freiwillige Maßnahme galt, ist heute strategische Notwendigkeit: Nachhaltigkeit ist im Jahr 2025 kein Nice-to-have mehr, sondern regulatorisch wie gesellschaftlich gefordert. Die EU-Taxonomie und neue ESG-Richtlinien (Environmental, Social and Governance) verpflichten Unternehmen, ihre Umweltauswirkungen offen zu legen und zu reduzieren.

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In der Logistik zeigt sich dies unter anderem in der Elektrifizierung von Fuhrparks. Hersteller wie Daimler, Volvo und MAN bringen vermehrt schwere Elektro-Lkw auf den Markt, während Start-ups wie Volta Trucks und Nikola auf Wasserstofflösungen setzen. Parallel dazu steigt der Anteil multimodaler Verkehre, bei denen emissionsarme Verkehrsträger wie Bahn und Binnenschifffahrt gezielt in die Transportkette integriert werden.

Auch Verpackungslösungen unterliegen einem Wandel: Wiederverwendbare Versandboxen, biologisch abbaubare Polstermaterialien und innovative Mehrwegsysteme senken nicht nur den Ressourcenverbrauch, sondern auch die Logistikkosten auf lange Sicht. Einige Anbieter experimentieren sogar mit Pfandsystemen für Verpackungen im E-Commerce.