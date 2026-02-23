Wie beurteilen Sie die wirtschaftliche Lage der Logistikbranche in Österreich?

Wolfgang Kubesch Ich denke, dass der Logistiksektor in Summe sehr robust unterwegs ist, aber natürlich ist er nicht völlig losgelöst von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Das heißt beispielsweise die Konsumzurückhaltung kann sich natürlich auch auf den E-Commerce auswirken. Die Läger sind etwas zu voll, es dreht sich weniger, wenn man an den E-Commerce denkt. Die globalen Zollwirrnisse sind für einen Wirtschaftsbereich wie die Logistik auch nicht besonders hilfreich. Aber letztlich würde ich doch sagen, der Logistiksektor, speziell in Österreich, ist ziemlich stark aufgestellt. Da dürfen wir nicht unzufrieden sein. Was aber fehlt, sind klare Rahmenbedingungen und vor allem eine gesamtwirtschaftliche Erholung. Diese zukunftsfitten Rahmenbedingungen ist die Politik weiter durchaus schuldig, einen Move nach vorne kann man nirgendwo wirklich sehen oder spüren. Wir brauchen ein Mindset, dass es wieder vorangeht. Es passiert fast alles nur reaktiv, es gibt kaum proaktives Agieren. Alles schaut nach Amerika oder Asien, was wir selbst gut können, darauf besinnen wir uns in Europa und in Österreich viel zu wenig. So hätte beispielsweise niemand jemals daran gedacht, dass ein europäischer Flugzeughersteller global eine Nummer eins werden kann, trotz gewaltiger amerikanischer Dominanz. Europa kann schon viel, muss sich aber auch einfach trauen.

Welche konkreten Forderungen haben Sie?

Die Systeme sind irgendwie träge geworden, der Output wird summa summarum schwächer und das wirkt sich besonders auf die Wirtschaft aus. Wir haben in Europa zu wenig Kultur des Ausprobierens, des qualifizierten Misserfolgs, aus dem man lernen kann, um einen Restart hinzulegen. Wir sind mit viel zu vielen Nebendingen beschäftigt, etwa zu diskutieren, wie groß die Preisauszeichnung von Produkten im Regal ist, anstatt die hausgemachte Inflation zu bekämpfen, ist schlicht der falsche Ansatz.

Wo sehen Sie die größten Risiken und wo konkrete Chancen für die österreichische Logistik?

Die Risiken sind keine neuen, aber wir wissen nicht, wie ausgeprägt sie sein werden, etwa beim Thema Zölle, oder dass sehr viel aus Asien auf den europäischen Markt drängt. Diese bekannten Risiken verlangen jedenfalls ein strukturiertes und vorausschauendes Handling. Ein wirkliches Risiko gibt es speziell, was kritische Infrastrukturen betrifft. Wir haben in Österreich etwa nur eine einzige Raffinerie. Wenn wir keinen Sprit produzieren können, wird die Versorgung relativ rasch kollabieren. Auch die Stromversorgung zähle ich hier dazu. Da sind wir auf nahezu nichts Ernsthaftes vorbereitet, und würden wohl sehr schwerfällig reagieren.