Ein nicht unübliches Beispiel: Ein Arbeitnehmer wohnt in Deutschland, sein Arbeitgeber sitzt in der Schweiz. Gearbeitet wird im Homeoffice, in Zürich, in Singapur oder in New York. Wo sind in einem solchen Fall Sozialversicherungsbeiträge zu entrichten?

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Die europäische Koordinierungsverordnung 883/2004 folgt dem Prinzip der Einmalversicherung – zuständig ist entweder der Wohnsitzstaat oder der Arbeitgeberstaat, nie beide gleichzeitig.