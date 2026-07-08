Baumanager-Ranking Österreich : Top-100 Baumanager 2026: Die Vermessung von Macht in Österreichs Bauwirtschaft

08.07.2026
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Wer sind die einflussreichsten Baumanager Österreichs 2026? Das neue Top-100-Ranking der Bauwirtschaft zeigt, welche Entscheiderinnen und Entscheider hinter PORR, STRABAG, Wienerberger und anderen Schlüsselunternehmen besonders stark vernetzt sind. Wie Macht, Umsatz, Kontakte und strategische Allianzen in Österreichs Bau- und Immobilienwirtschaft wirklich zusammenhängen.
Österreichs Bauwirtschaft im Netzwerk-Check: Das neue Top-100-Ranking zeigt, welche Managerinnen und Manager die Branche besonders stark prägen.

Österreichs Bauwirtschaft im Netzwerk-Check: Das neue Top-100-Ranking zeigt, welche Managerinnen und Manager die Branche besonders stark prägen.

- © Industriemagazin (KI-generiert) nach Porr/IGO/Wienerberger

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Erstveröffentlichung
08.07.2026
Letzte Aktualisierung
08.07.2026
Daniel Pohselt