Die heimische Industrie blickt auf ein herausforderndes Jahr 2024 zurück. In einem rezessiven Umfeld mussten die 250 umsatzstärksten Industrieunternehmen Österreichs im Schnitt ein Umsatzminus von 2,1 Prozent verkraften. Berücksichtigt man auch große Energieversorger wie die OMV, weitet sich der Rückgang sogar auf rund 8 Prozent aus. Dennoch zeigt sich die Branche in Teilen robust: Die Zahl jener Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro blieb konstant bei 73 – ein Hinweis auf die strukturelle Widerstandskraft der Industrie in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.

Im aktuellen Ranking der 250 umsatzstärksten Industrieunternehmen Österreichs sind 15 Betriebe aus Salzburg vertreten. Gemeinsam erwirtschafteten sie im Jahr 2024 einen Gesamtumsatz von rund 16,4 Milliarden Euro. Die wirtschaftliche Lage war dabei auch für Salzburgs Industrieunternehmen herausfordernd. Zwar verzeichneten einige Leitbetriebe wie Benteler oder die Salzburg AG teils deutliche Rückgänge – bis zu minus 16 Prozent –, doch konnten andere Betriebe gegen den Trend wachsen: So etwa SIG Combibloc und AustroCel Hallein, die jeweils ein Umsatzplus von 14,3 Prozent meldeten. In Summe ergibt sich ein gemischtes Bild mit einem durchschnittlichen Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich (-0,7 %).

Charakteristisch für Salzburgs Industrielandschaft ist die hohe Diversität: Mit global tätigen Konzernen wie Palfinger, Technologieanbietern wie SKIDATA, traditionellen Familienunternehmen wie Kaindl oder Lebensmittelproduzenten wie SalzburgMilch deckt das Bundesland ein breites Branchenspektrum ab. Trotz konjunktureller Belastungen bleibt die Industrie in Salzburg ein stabilisierender Faktor – sowohl für die regionale Beschäftigung als auch für die österreichische Exportleistung. Das Ranking 2025 unterstreicht: Salzburgs Industrie ist krisenresilient, innovativ und strategisch breit aufgestellt.