Die österreichische Industrie hat 2024 mit deutlichem Gegenwind zu kämpfen gehabt. Die 250 größten Industrieunternehmen des Landes verzeichneten im Schnitt ein Umsatzminus von 2,1 Prozent. Wird auch der Energiesektor – etwa Konzerne wie OMV – mit einbezogen, liegt der Rückgang sogar bei rund 8 Prozent.

Trotz des schwierigen Umfelds blieb die Zahl der Milliardenunternehmen konstant: 73 Industriebetriebe erzielten auch 2024 einen Umsatz von über einer Milliarde Euro. Ein Hinweis auf die strukturelle Stabilität großer Industrieplayer.

Im aktuellen Ranking der 250 umsatzstärksten Unternehmen stammen 20 aus Tirol. Sie erwirtschafteten gemeinsam rund 22 Milliarden Euro – und sichern dem Bundesland auch 2025 einen Platz unter den führenden Industrieregionen Österreichs.

Trotz des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds entwickelt sich die Industrie in Tirol vergleichsweise robust. Während einzelne Unternehmen teils zweistellige Umsatzrückgänge verzeichneten, legten die umsatzstärksten Industriebetriebe des Bundeslands – als einzige im österreichweiten Vergleich – ein Wachstum von 1,3 Prozent gegenüber 2023 hin.

Besonders stabil zeigen sich international ausgerichtete Unternehmen mit breit diversifiziertem Portfolio. Auffällig ist der Zuwachs bei Empl: Der Spezialfahrzeughersteller steigerte seinen Umsatz im Jahresvergleich um 55 Prozent – der höchste Wert unter den Top-Betrieben Tirols.