Die heimische Industrie blickt auf ein konjunkturell belastetes Jahr 2024 zurück – auch in Kärnten. Dennoch zeigt das aktuelle Ranking der 250 umsatzstärksten Industrieunternehmen Österreichs: 14 Betriebe aus dem südlichsten Bundesland konnten sich behaupten und gemeinsam einen Gesamtumsatz von rund 12,3 Milliarden Euro erwirtschaften. Damit bleibt Kärnten eine wichtige Industrieachse im Süden der Republik.

Insgesamt ergibt sich für Kärnten ein durchwachsenes Bild: Zahlreiche Unternehmen verzeichnen moderate bis deutliche Rückgänge, während einzelne Player wie Imerys Villach GmbH oder die WIG-Gruppe teils zweistellig wachsen konnten. Der Anteil von Hidden Champions, Familienunternehmen und spezialisierten Industriegruppen unterstreicht die strukturelle Vielfalt des Standorts – von Halbleitertechnologie über Energieversorgung bis zu Werkstoffen, Maschinenbau und Fahrzeugkomponenten. Kärnten bleibt damit – trotz gesamtwirtschaftlicher Herausforderungen – ein industriell relevanter Standort mit ausgewählten Zukunftsfeldern und starker Exportorientierung.