Top-Unternehmen in Kärnten : Infineon & Co.: Diese Kärntner Firmen sichern 2025 Milliarden‑Umsätze
Die heimische Industrie blickt auf ein konjunkturell belastetes Jahr 2024 zurück – auch in Kärnten. Dennoch zeigt das aktuelle Ranking der 250 umsatzstärksten Industrieunternehmen Österreichs: 14 Betriebe aus dem südlichsten Bundesland konnten sich behaupten und gemeinsam einen Gesamtumsatz von rund 12,3 Milliarden Euro erwirtschaften. Damit bleibt Kärnten eine wichtige Industrieachse im Süden der Republik.
Insgesamt ergibt sich für Kärnten ein durchwachsenes Bild: Zahlreiche Unternehmen verzeichnen moderate bis deutliche Rückgänge, während einzelne Player wie Imerys Villach GmbH oder die WIG-Gruppe teils zweistellig wachsen konnten. Der Anteil von Hidden Champions, Familienunternehmen und spezialisierten Industriegruppen unterstreicht die strukturelle Vielfalt des Standorts – von Halbleitertechnologie über Energieversorgung bis zu Werkstoffen, Maschinenbau und Fahrzeugkomponenten. Kärnten bleibt damit – trotz gesamtwirtschaftlicher Herausforderungen – ein industriell relevanter Standort mit ausgewählten Zukunftsfeldern und starker Exportorientierung.
Industriestärke in Zahlen: So performt Kärnten 2024 im Bundesvergleich
📊 Unternehmensanzahl im Ranking
14 Unternehmen aus Kärnten unter den 250 größten Industrieunternehmen Österreichs
💶 Gesamtumsatz 2024
Rund 12,3 Milliarden Euro
📉 Umsatzentwicklung
- Mehrheit der Unternehmen mit moderaten bis deutlichen Rückgängen
- Spitzenreiter Kostwein Maschinenbau mit –23,5 % deutlich im Minus
- Imerys Villach als wachstumsstarker Ausreißer mit +15,2 %
👥 Beschäftigte weltweit
Über 85.000 Mitarbeiter:innen (auf Basis verfügbarer Daten)
🏢 Milliardenunternehmen
3 Unternehmen mit über 1 Milliarde Euro Umsatz
📌 Fazit
Kärnten bleibt ein technologisch geprägter Industriestandort mit starker Exportorientierung. Die Top-Unternehmen zeigen Resilienz, Innovationsstärke und internationale Wettbewerbsfähigkeit – auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten.
Kärntens Industrie-Top 3: Technologieführer, Energieversorger und Aufsteiger im Milliardenclub
An der Spitze der umsatzstärksten Industrieunternehmen Kärntens steht 2024 erneut die Infineon Technologies Austria AG. Der Halbleiterspezialist mit Sitz in Villach erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 4,76 Milliarden Euro – trotz eines spürbaren Rückgangs von –15,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit weltweit 58.060 Beschäftigten bleibt Infineon aber klarer Leitbetrieb der Region und ein zentraler Pfeiler der europäischen Mikroelektronik-Industrie. Der leichte Personalrückgang von –0,9 Prozent deutet auf eine vorsichtige Anpassung im schwierigen globalen Umfeld hin, ohne den strategischen Kurs zu gefährden.
Auf Rang zwei folgt die KELAG – Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, einer der führenden Energieversorger Österreichs. Das Unternehmen erzielte 2024 einen Umsatz von 1,98 Milliarden Euro, musste dabei allerdings ein Umsatzminus von –10,8 Prozent hinnehmen. Die Zahl der weltweit Beschäftigten lag bei 1.951 Personen, was einem Zuwachs von 3,3 Prozent entspricht – ein Signal für stabile Strukturen und vorsichtige Expansion trotz herausfordernder Marktbedingungen.
Den dritten Platz unter Kärntens umsatzstärksten Industrieunternehmen sichert sich die WIG Wietersdorfer Holding, ein Industriekonzern mit Aktivitäten in den Bereichen Baustoffe, Industriechemikalien und Rohrsysteme. Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz 2024 um 3,2 Prozent auf 1,11 Milliarden Euro und beschäftigte weltweit 3.670 Mitarbeiter:innen, was einem deutlichen Plus von 11,2 Prozent entspricht. Damit ist die WIG-Gruppe der stärkste Aufsteiger unter den Kärntner Top-3-Konzernen – und ein Beleg für die strategische Bedeutung industrieller Diversifikation.
Imerys Villach GmbH: Industriemineralien mit globaler Nachfrage treiben Wachstum
Die Imerys Villach GmbH, Teil des französischen Imerys-Konzerns, zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Spezialmineralien für industrielle Anwendungen. Der Standort Villach ist ein wichtiges Kompetenzzentrum für die Herstellung technischer Keramik und Hochleistungsmaterialien, die unter anderem in der Automobil-, Bau-, Energie- und Elektronikindustrie eingesetzt werden.
2024 konnte das Unternehmen seinen Umsatz um 15,2 Prozent auf 118,3 Millionen Euro steigern – ein bemerkenswertes Wachstum in einem ansonsten stagnierenden Umfeld. Getrieben wurde der Anstieg unter anderem durch die anhaltend hohe Nachfrage nach Hochleistungswerkstoffen in der Elektromobilität, der Batterieproduktion und bei keramischen Filterlösungen. Auch geopolitische Faktoren spielten mit hinein: Durch die zunehmende strategische Neuausrichtung globaler Lieferketten hin zu europäischen Standorten profitierte der Kärntner Standort als verlässlicher Produktions- und Entwicklungshub.
Mit weltweit 12.896 Beschäftigten gehört Imerys zu den größten industriellen Arbeitgebern im Spezialchemie- und Werkstoffbereich. Die starke Performance zeigt, dass spezialisiertes Know-how und Innovationsführerschaft in Nischenmärkten eine stabile Grundlage für Wachstum darstellen – auch unter volatilen Rahmenbedingungen.
Kostwein Maschinenbau GmbH: Zyklische Marktentwicklung belastet Auftragseingang
Auf der anderen Seite musste die Kostwein Maschinenbau GmbH 2024 einen deutlichen Dämpfer hinnehmen. Das in Klagenfurt ansässige Familienunternehmen ist als Systemlieferant und Spezialist für Maschinen- und Anlagenbau international tätig – unter anderem für die Halbleiter-, Verpackungs-, Medizin- und Automobilindustrie.
Mit einem Umsatzrückgang von –23,5 Prozent auf 192 Millionen Euro zählt Kostwein zu den größten Verlierern im diesjährigen Ranking. Auch die Mitarbeiterzahl sank spürbar: 1.144 Beschäftigte weltweit bedeuten ein Rückgang von –6,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Die Gründe für das schwache Abschneiden sind vor allem im globalen Maschinenbaueinbruch zu suchen: Nach den starken Jahren 2021 und 2022 kam es 2024 zu einer abgekühlten Investitionsbereitschaft vieler Industriekunden – insbesondere im Bereich komplexer Produktionssysteme. Zusätzlich belasten Lieferkettenprobleme, hohe Finanzierungskosten und Projektverschiebungen das Auftragsvolumen.
Kostwein bleibt jedoch als Hochtechnologieanbieter mit starker Engineering-Kompetenz ein wichtiger industrieller Player in Kärnten. Langfristig wird das Unternehmen voraussichtlich wieder von Trends wie Automatisierung, Digitalisierung und Elektromobilität profitieren – mittelfristig jedoch dominiert der Konsolidierungskurs.
Ranking der 14 größten Industrieunternehmen Kärntens nach Umsatz
Bereits zum 24. Mal veröffentlicht das INDUSTRIEMAGAZIN das Ranking der 250 umsatzstärksten Industrieunternehmen Österreichs. Für die Ausgabe 2025 wurde die Erhebung erneut deutlich erweitert: 460 der größten Industriebetriebe des Landes wurden eingeladen, ihre Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2024 offenzulegen. Zentrale Bewertungsgröße ist der Jahresumsatz. Zusätzlich fließen – sofern von den Unternehmen freiwillig bereitgestellt – auch Angaben zu Mitarbeiterzahlen, EBIT sowie F&E-Investitionen in die Analyse ein. So entsteht ein datenbasierter und detaillierter Überblick über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der österreichischen Industrie – inklusive regionaler Auswertungen, etwa für das Bundesland Kärnten, wo 15 Unternehmen im Ranking vertreten sind.
|Rang
|Unternehmen
|Umsatz 2024 in Mio. Euro
|Mitarbeiter:innen 2024
|1
|Infineon Austria
|4.757,0
|58.060
|2
|KELAG
|1.978,5
|1.951
|3
|WIG Wietersdorfer Holding
|1.105,0
|3.670
|4
|Marcher Gruppe
|626,0
|k.A.
|5
|Glock
|615,5
|k.A.
|6
|Treibacher
|604,0
|924
|7
|Hasslacher
|503,8
|1.752
|8
|Melecs
|486,6
|1.966
|9
|Mahle Austria
|454,0
|1.358
|10
|Hirsch
|430,0
|k.A.
|11
|Flextronics
|215,0
|920
|12
|Kostwein Maschinenbau
|192,0
|1.144
|13
|Geislinger
|136,7
|821
|14
|Imerys Villach
|118,3
|12.896