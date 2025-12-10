Top-Unternehmen in Kärnten : Infineon & Co.: Diese Kärntner Firmen sichern 2025 Milliarden‑Umsätze

10.12.2025
Industriehochburg mit Innovationskraft: Kärnten punktet 2025 nicht nur mit alpiner Kulisse, sondern auch mit einem dynamischen Branchenmix. Von etablierten Konzernen bis zu wachstumsstarken Tech-Unternehmen – das Bundesland entwickelt sich zunehmend zum industriellen Hotspot im Süden Österreichs. Doch welche Unternehmen stehen im neuen Ranking ganz oben? Wer erzielt Milliardenumsätze – und wer schafft die meisten Jobs? Das aktuelle Industrie-Ranking liefert Antworten.
kärnten, wörthersee, see, wasser, berge, pyramidenkogel, natur, landschaft, stadt, menschen, velden, österreich, europa, bäume, wald, wandern, spazieren, urlaub, reisen, glück, freude, schön, wunderbar, idyllisch

Das sind die größten Unternehmen in Kärnten 2025

Die heimische Industrie blickt auf ein konjunkturell belastetes Jahr 2024 zurück – auch in Kärnten. Dennoch zeigt das aktuelle Ranking der 250 umsatzstärksten Industrieunternehmen Österreichs: 14 Betriebe aus dem südlichsten Bundesland konnten sich behaupten und gemeinsam einen Gesamtumsatz von rund 12,3 Milliarden Euro erwirtschaften. Damit bleibt Kärnten eine wichtige Industrieachse im Süden der Republik.

Insgesamt ergibt sich für Kärnten ein durchwachsenes Bild: Zahlreiche Unternehmen verzeichnen moderate bis deutliche Rückgänge, während einzelne Player wie Imerys Villach GmbH oder die WIG-Gruppe teils zweistellig wachsen konnten. Der Anteil von Hidden Champions, Familienunternehmen und spezialisierten Industriegruppen unterstreicht die strukturelle Vielfalt des Standorts – von Halbleitertechnologie über Energieversorgung bis zu Werkstoffen, Maschinenbau und Fahrzeugkomponenten. Kärnten bleibt damit – trotz gesamtwirtschaftlicher Herausforderungen – ein industriell relevanter Standort mit ausgewählten Zukunftsfeldern und starker Exportorientierung.

Industriestärke in Zahlen: So performt Kärnten 2024 im Bundesvergleich

📊 Unternehmensanzahl im Ranking

14 Unternehmen aus Kärnten unter den 250 größten Industrieunternehmen Österreichs

💶 Gesamtumsatz 2024

Rund 12,3 Milliarden Euro

📉 Umsatzentwicklung

  • Mehrheit der Unternehmen mit moderaten bis deutlichen Rückgängen
  • Spitzenreiter Kostwein Maschinenbau mit –23,5 % deutlich im Minus
  • Imerys Villach als wachstumsstarker Ausreißer mit +15,2 %

👥 Beschäftigte weltweit

Über 85.000 Mitarbeiter:innen (auf Basis verfügbarer Daten)

🏢 Milliardenunternehmen

3 Unternehmen mit über 1 Milliarde Euro Umsatz

📌 Fazit

Kärnten bleibt ein technologisch geprägter Industriestandort mit starker Exportorientierung. Die Top-Unternehmen zeigen Resilienz, Innovationsstärke und internationale Wettbewerbsfähigkeit – auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten.

Kärntens Industrie-Top 3: Technologieführer, Energieversorger und Aufsteiger im Milliardenclub

An der Spitze der umsatzstärksten Industrieunternehmen Kärntens steht 2024 erneut die Infineon Technologies Austria AG. Der Halbleiterspezialist mit Sitz in Villach erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 4,76 Milliarden Euro – trotz eines spürbaren Rückgangs von –15,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit weltweit 58.060 Beschäftigten bleibt Infineon aber klarer Leitbetrieb der Region und ein zentraler Pfeiler der europäischen Mikroelektronik-Industrie. Der leichte Personalrückgang von –0,9 Prozent deutet auf eine vorsichtige Anpassung im schwierigen globalen Umfeld hin, ohne den strategischen Kurs zu gefährden.

Auf Rang zwei folgt die KELAG – Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, einer der führenden Energieversorger Österreichs. Das Unternehmen erzielte 2024 einen Umsatz von 1,98 Milliarden Euro, musste dabei allerdings ein Umsatzminus von –10,8 Prozent hinnehmen. Die Zahl der weltweit Beschäftigten lag bei 1.951 Personen, was einem Zuwachs von 3,3 Prozent entspricht – ein Signal für stabile Strukturen und vorsichtige Expansion trotz herausfordernder Marktbedingungen.

Den dritten Platz unter Kärntens umsatzstärksten Industrieunternehmen sichert sich die WIG Wietersdorfer Holding, ein Industriekonzern mit Aktivitäten in den Bereichen Baustoffe, Industriechemikalien und Rohrsysteme. Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz 2024 um 3,2 Prozent auf 1,11 Milliarden Euro und beschäftigte weltweit 3.670 Mitarbeiter:innen, was einem deutlichen Plus von 11,2 Prozent entspricht. Damit ist die WIG-Gruppe der stärkste Aufsteiger unter den Kärntner Top-3-Konzernen – und ein Beleg für die strategische Bedeutung industrieller Diversifikation.

Der Infineon-Standort in Villach-

Infineon-Standort in Villach 

Imerys Villach GmbH: Industriemineralien mit globaler Nachfrage treiben Wachstum

Die Imerys Villach GmbH, Teil des französischen Imerys-Konzerns, zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Spezialmineralien für industrielle Anwendungen. Der Standort Villach ist ein wichtiges Kompetenzzentrum für die Herstellung technischer Keramik und Hochleistungsmaterialien, die unter anderem in der Automobil-, Bau-, Energie- und Elektronikindustrie eingesetzt werden.

2024 konnte das Unternehmen seinen Umsatz um 15,2 Prozent auf 118,3 Millionen Euro steigern – ein bemerkenswertes Wachstum in einem ansonsten stagnierenden Umfeld. Getrieben wurde der Anstieg unter anderem durch die anhaltend hohe Nachfrage nach Hochleistungswerkstoffen in der Elektromobilität, der Batterieproduktion und bei keramischen Filterlösungen. Auch geopolitische Faktoren spielten mit hinein: Durch die zunehmende strategische Neuausrichtung globaler Lieferketten hin zu europäischen Standorten profitierte der Kärntner Standort als verlässlicher Produktions- und Entwicklungshub.

Mit weltweit 12.896 Beschäftigten gehört Imerys zu den größten industriellen Arbeitgebern im Spezialchemie- und Werkstoffbereich. Die starke Performance zeigt, dass spezialisiertes Know-how und Innovationsführerschaft in Nischenmärkten eine stabile Grundlage für Wachstum darstellen – auch unter volatilen Rahmenbedingungen.

Kostwein Maschinenbau GmbH: Zyklische Marktentwicklung belastet Auftragseingang

Auf der anderen Seite musste die Kostwein Maschinenbau GmbH 2024 einen deutlichen Dämpfer hinnehmen. Das in Klagenfurt ansässige Familienunternehmen ist als Systemlieferant und Spezialist für Maschinen- und Anlagenbau international tätig – unter anderem für die Halbleiter-, Verpackungs-, Medizin- und Automobilindustrie.

Mit einem Umsatzrückgang von –23,5 Prozent auf 192 Millionen Euro zählt Kostwein zu den größten Verlierern im diesjährigen Ranking. Auch die Mitarbeiterzahl sank spürbar: 1.144 Beschäftigte weltweit bedeuten ein Rückgang von –6,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Gründe für das schwache Abschneiden sind vor allem im globalen Maschinenbaueinbruch zu suchen: Nach den starken Jahren 2021 und 2022 kam es 2024 zu einer abgekühlten Investitionsbereitschaft vieler Industriekunden – insbesondere im Bereich komplexer Produktionssysteme. Zusätzlich belasten Lieferkettenprobleme, hohe Finanzierungskosten und Projektverschiebungen das Auftragsvolumen.

Kostwein bleibt jedoch als Hochtechnologieanbieter mit starker Engineering-Kompetenz ein wichtiger industrieller Player in Kärnten. Langfristig wird das Unternehmen voraussichtlich wieder von Trends wie Automatisierung, Digitalisierung und Elektromobilität profitieren – mittelfristig jedoch dominiert der Konsolidierungskurs.

Kostwein

Produktion bei Kostwein 

Ranking der 14 größten Industrieunternehmen Kärntens nach Umsatz

Bereits zum 24. Mal veröffentlicht das INDUSTRIEMAGAZIN das Ranking der 250 umsatzstärksten Industrieunternehmen Österreichs. Für die Ausgabe 2025 wurde die Erhebung erneut deutlich erweitert: 460 der größten Industriebetriebe des Landes wurden eingeladen, ihre Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2024 offenzulegen. Zentrale Bewertungsgröße ist der Jahresumsatz. Zusätzlich fließen – sofern von den Unternehmen freiwillig bereitgestellt – auch Angaben zu Mitarbeiterzahlen, EBIT sowie F&E-Investitionen in die Analyse ein. So entsteht ein datenbasierter und detaillierter Überblick über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der österreichischen Industrie – inklusive regionaler Auswertungen, etwa für das Bundesland Kärnten, wo 15 Unternehmen im Ranking vertreten sind.

Rang Unternehmen Umsatz 2024 in Mio. Euro Mitarbeiter:innen 2024
1 Infineon Austria 4.757,0 58.060
2 KELAG 1.978,5 1.951
3 WIG Wietersdorfer Holding 1.105,0 3.670
4 Marcher Gruppe 626,0 k.A.
5 Glock 615,5 k.A.
6 Treibacher 604,0 924
7 Hasslacher 503,8 1.752
8 Melecs 486,6 1.966
9 Mahle Austria 454,0 1.358
10 Hirsch 430,0 k.A.
11 Flextronics 215,0 920
12 Kostwein Maschinenbau 192,0 1.144
13 Geislinger 136,7 821
14 Imerys Villach 118,3 12.896

