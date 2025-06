Die Diskussion um die Verteidigungsausgaben in Österreich nimmt mit den aktuellen Empfehlungen der EU-Kommission neuen Schwung auf. Die Kommission verlangt eine deutliche Erhöhung der Verteidigungsausgaben: „Verstärkung der Gesamtausgaben für Verteidigung und Bereitschaft im Einklang mit den Schlussfolgerungen des EU-Gipfels vom 6. März 2025.“

Mit lediglich 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahr 2024 und einer geplanten Steigerung auf 0,8 Prozent im Jahr 2025 liegt Österreich weiterhin deutlich unter dem EU-Durchschnitt. Die Kommission sieht darin ein gravierendes Problem, vor allem angesichts der sicherheitspolitischen Lage in Europa und der gemeinsamen Beschlüsse auf dem EU-Gipfel vom 6. März 2025. Dort hatten sich die Mitgliedstaaten auf eine verstärkte militärische Zusammenarbeit und eine schrittweise Annäherung an das NATO-Ziel von zwei Prozent des BIP für Verteidigungsausgaben verständigt – auch wenn viele EU-Staaten keine NATO-Mitglieder sind. Österreichs Beitrag bleibt jedoch bislang marginal, weshalb Brüssel nun dringend zum Handeln auffordert. Um diese Quote zügig anzuheben, empfiehlt die Kommission die Aktivierung der nationalen Ausweichklausel, die es erlaubt, bestimmte Militärausgaben aus der Defizitberechnung herauszurechnen. Mit der Ausweichklausel sollen nationale Investitionen in die militärische Infrastruktur, Ausrüstung und Truppenstärke nicht automatisch zu einem Verstoß gegen die Maastricht-Kriterien führen. Bereits 16 EU-Staaten haben diesen Mechanismus beantragt, um rasch auf gestiegene sicherheitspolitische Anforderungen reagieren zu können – Österreich bislang nicht.

Im Vergleich zu anderen EU-Mitgliedstaaten zählt Österreich zu den Schlusslichtern bei den Verteidigungsausgaben: Der EU-Durchschnitt liegt laut Daten der Europäischen Verteidigungsagentur (EDA) bereits bei rund 1,5 Prozent des BIP. Länder wie Polen und die Baltischen Staaten haben in den vergangenen Jahren ihre Militärausgaben teils massiv erhöht – Polen etwa investiert mittlerweile über 4 Prozent seines BIP in die Landesverteidigung. Auch Staaten wie Frankreich (rund 2 Prozent) oder Rumänien (ca. 2,3 Prozent) liegen deutlich über dem EU-Schnitt und orientieren sich klar am NATO-Zielwert.

Zwar is zu berücksichtigen, dass Österreich als neutraler Staat keine Verpflichtungen gegenüber der NATO hat, jedoch im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) der EU eingebunden ist. Auch dort steigen die Anforderungen an Beiträge zu internationalen Missionen, strategischer Autonomie und gemeinsamer Beschaffung. Die niedrige Ausgabenquote erschwert es, diesen Anforderungen gerecht zu werden.